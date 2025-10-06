Fabiana Cantilo y una inesperada confesión sobre su relación con Mario Pergolini







La artista relató cómo vivió su relación con el conductor años atrás y no dudó en disparar frases tan sinceras como filosas.

Invitada a Infama, la artista relató cómo vivió su relación con el conductor años atrás y no dudó en disparar frases tan sinceras como filosas.

Indagada sobre si hoy iría a Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Pergolini por eltrece, la cantante lanzó sin filtro: “A pegarle un poco, sí. Ahora me doy cuenta que soy como una adelantada y una exagerada porque soy lo que soy. No es que soy loca, sino que tengo mucha energía. Y él me miraba tipo, ‘como no te puedo entender, no te doy bola. Y como no te puedo cog..., no te doy bola’”.

Con ese estilo descontracturado que la caracteriza, Cantilo agregó que todo aquello la marcó profundamente: “Yo era una chiquita que tenía miedo. Entonces le escribí 800 cartas que después rompí. Fue un antes y un después”, agregó.

Fabi Cantilo y las cartas sin enviar a Mario Pergolini Finalmente, al ser consultada sobre si el conductor alguna vez le había correspondido o le había "tirado onda", Cantilo fue tajante al negarlo, pero dejó en claro que había intenciones ocultas. “No. Pero viste, cuando uno no les da bola… Yo era muy monja. Les escribí cartas y nunca se las mandaba”, cerró, dejando entrever con picardía que su actitud fue la que impidió cualquier tipo de acercamiento, además de su propio pudor.

