Messi en el Inter Miami: ¿cuándo y dónde será la presentación?

El acto, denominado "The Unveil" (La Presentación), incluirá "emocionantes espectáculos, discursos sobre el terreno de juego y mucho más", anunció la franquicia en un comunicado de prensa también distribuido por la MLS en el que no se menciona el nombre de Messi. ¿El motivo? La Pulga, que ya tiene todo acordado de palabra, todavía no firmó el contrato con su nuevo club.