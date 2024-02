Messi está en Japón, pero no es segura su presencia en el amistoso

El rosarino declaró que se siente mejor y con muchas ganas de jugar ante el campeón nipón Vissel Kobe. Las entradas para el partido en Japón tienen un valor de 10.000 a 200.000 yenes (u$s 68 a u$s 1.360).

"No sé si pueda jugar o no, pero me siento muchísimo mejor y me siento con muchísimas ganas de poder hacerlo", declaró Messi en conferencia de prensa en Tokio, en vísperas del partido contra el campeón japonés, el Vissel Kobe.