Lionel Messi reveló detalles imperdibles en un mano a mano con Marcelo Tinelli

Apuntando a lo estrictamente futbolístico, Lionel Messi contó que a sus 36 años, vive el fútbol de una manera distinta: “En lo deportivo, me tomo de otra manera el vivir las cosas y disfrutarlas. Le doy mucho más valor a las cosas, al día a día y a las concentraciones. A veces son largas y eternas. Mucho tiempo en una habitación, pero cuando estás en un grupo lindo, la pasás mejor. Disfrutamos y esas cosas no las disfrutaba, pero el día a día te lleva a estar pensando en lo que viene. Hoy lo tomo de otra manera”.

La familia, pieza preponderante en su vida deportiva, lo acompañó en su incursión a Miami y se adaptó de la mejor manera: "Lo vivís de otra manera. Nosotros acá jugamos un partido por semana y te da más tiempo para hacer cosas que en Europa, que lo pensás dos veces. Lo primero es dormir y comer bien. Acá te dan más libertad. Lo tomás de otra manera. Antonela es muy independiente, se mueve sola para todos lados. Los nenes se adaptaron rapidísimo y juegan en la escuelita del club”, destacó Messi.

En cuanto a los parecidos con sus hijos, Messi reveló que Ciro es el que más se asemeja a él: “Cada vez tiene más cosas del carácter mío. Yo soy raro. Tengo mis locuras o mis momentos. Por ahí están todos los nenes jugando y a él no le importa. Le agarra la locura y no le podés hablar porque arranca para cualquier lado. Está bueno porque es muy parecido”.

tinelli-messi.mp4

Sobre la relación con sus compañeros de la Selección, el diez argentino deslizó: Acá nos quedamos hasta tarde. Jugamos mucho al truco. Me defiendo y me gusta. Soy conservador. Jugamos de a tres. Yo generalmente juego con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes”, manifestó, y agregó: “Lo valoro mucho y de alguna manera lo voy a extrañar”.

Abriendo un interrogante sobre sus últimos años en el fútbol, Messi declaró: “Vivo el día a día y no pienso en lo que pueda llegar a pasar. Si bien la edad es un número, yo me siento muy bien”.

En cuanto al favoritismo de la Selección en la Copa América, por ser los últimos campeones, el capitán albiceleste se mostró cauteloso: "Hoy por hoy podemos decir que somos los mejores, pero no quiere decir que la vayamos a ganar caminando. Va a ser muy igualada, todas las selecciones son muy complicadas”.

Asimismo, no se olvidó de su amigo Neymar, quien está recuperándose de una larga lesión y no podrá estar presente en la Copa América: "Es una lástima. Jugadores Brasil tienen un millón. De sobra porque saca continuamente. Si bien Ney no está, tiene un millón. Un equipo muy fuerte y muy competitivo”.

messi-tinelli.mp4

La pregunta obligada va de la mano con su presencia en la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, a lo que Messi respondió: "Yo lo dije un poco… yo no sé lo que va a pasar de acá a dos años, no sé cómo voy a estar físicamente, si voy a estar para seguir aportando cosas, por eso no sé si voy a estar como lo dije en su momento”.

En el cierre de la entrevista, Lionel Messi repasó la conquista mundialista y recordó: Yo lo sentí. Mucha gente me lo hacían saber de esa manera. Mis propios compañeros. ‘Quiero salir campeón del mundo más por él’ decían mis compañeros. Siempre fui un agradecido del cariño que recibí en mi carrera”.

Por último, Messi no se olvidó de la final contra Francia y remarcó: “Es fútbol y pasa. Todo pasa por algo y todo está escrito. Si tiene que ser, va a ser. Ya está marcado. Dios tenía guardado que tenía que ser de esta manera”, expresó.