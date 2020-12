Messi admitió que lo mandaron al psicólogo y no descartó mudarse a Estados Unidos

Embed La pregunta del millón. Y la respuesta. #MessiÉvole pic.twitter.com/3B2M9SwROJ — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

"Enviar el burofax fue una decisión dificilísima de tomar pero volvería a hacerlo, porque quería dejar el club de mi vida. Pero mi familia no se quería mover y mis hijos me decían que no me fuera, pero era lo que yo sentía en ese momento", recordó el rosarino respecto de lo sucedido a mediados de año cuando pretendió forzar su alejamiento.

Por otra parte, Messi reveló cuestiones de su intimidad como su relación con la psicología. La 'Pulga' admitió durante su entrevista que es consciente de que debería haber solicitado ayuda psicológica y que así se lo ha sugerido “muchas veces” su esposa, pero que no lo ha hecho.

"Tendría que haber ido al psicólogo pero no fui nunca. No sé por qué Me cuesta dar el paso incluso sabiendo que lo necesito. Me dijo Antonella que diera el paso, me insistió para que vaya. Me guardo todo y no lo comparto, y nunca di el paso. Yo sé que lo necesito por mi día a día, me haría bien, pero no lo hago", fueron sus declaraciones respecto a un tema que nunca había contado.