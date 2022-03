Balotelli: "Jamás tuve nada que envidiarle a Messi o Cristiano Ronaldo"

En una entrevista concedida a "The Athletic" que reproducen distintos medios de prensa, el actual jugador del turco Adana Demirspor reconoce que pudo haber llegado al nivel del argentino y del luso "de no ser porque mi cabeza me llevó a cometer tantos errores y dejé pasar la oportunidad".

A los 31 años, Balotelli destacó que si bien "la Champions es el trofeo más ambicionado, aquella Premier League lograda después de tantos años con Manchester City en el último segundo de la última fecha, fue también una locura".

"Debí haber hecho lo mismo que (el hoy retirado delantero argentino Sergio 'Kun') Agüero y no haber dejado nunca el City", dijo en relación con el máximo goleador en la historia de ese club que en el final de su carrera pasó al Barcelona, donde una arritmia lo obligó a "colgar los botines".

"De haberlo hecho, hubiese sido protagonista también de aquel equipo y estoy seguro de que hubiera logrado al menos un Balón de Oro", completó el delantero que a lo largo de su carrera conquistó otros dos scudettos y la Supercopa de Italia con Inter y que con los "Ciudadanos" celebró además de la Premier en 2011-12, una FA Cup en 2010-11 y un título en la Community Shield en 2012.

Sus problemas de disciplina sólo le permitieron disputar un Mundial con la selección italiana, que se despidió de Brasil 2014 en primera ronda tras haber sido subcampeona de la Eurocopa dos años antes.

En su vasta trayectoria, Balotelli jugó también en Milan, Liverpool, Niza, Olympique de Marsella, Brescia y Monza.