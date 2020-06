La curiosa confesión de Sneijder: "Pude ser como Messi o Cristiano Ronaldo, pero no tuve ganas"

"Podría haberme convertido en Messi o Ronaldo. Simplemente no tuve ganas. Tal vez tomé copas de vino en la cena. Leo y Cristiano son diferentes, han hecho muchos sacrificios", manifestó Sneijder en una charla con el periodista italiano Gianluca Di Marzio.

"Yo preferí disfrutar de la vida y no me arrepiento. Está bien para mí porque, aun así, mi carrera fue increíble", expresó el ex jugador de 35 años.

