River acelera en el mercado: mediocampo definido, Gallardo va por refuerzos en todas las líneas









Con Fausto Vera y Aníbal Moreno ya cerrados, el DT apunta ahora a un central, laterales y dos delanteros. En carpeta aparecen dos jugadores de San Lorenzo y un “9” de jerarquía internacional.

Los nombres que quiere Gallardo.

El mercado de pases de River Plate empieza a tomar forma definida. Con la llegada de Fausto Vera y Aníbal Moreno, Marcelo Gallardo ya tiene armado el mediocampo central que pretendía para su nuevo ciclo. El ex Atlético Mineiro será el “5” posicional, mientras que el ex Palmeiras jugará unos metros más adelantado.

Con la zona neurálgica de la cancha resuelta, el cuerpo técnico ahora pone el foco en reforzar las áreas y los laterales. La idea es sumar un marcador central, dos delanteros —un extremo y un centrodelantero— y un lateral por cada banda, sin exceder el presupuesto global de 20 millones de dólares fijado para esta ventana de transferencias.

Los nombres que aparecen para fortalecer River El primer nombre fuerte aparece en la defensa. Se trata de Jhohan Romaña, zaguero colombiano de San Lorenzo, de buen rendimiento durante 2025. Con Sergio Costantino ya confirmado como presidente provisorio del club de Boedo, River planea avanzar con una oferta de 2 millones de dólares por el 50% del pase.

gallardo Gallardo busca sus jugadores para el 2026 El defensor no es el único futbolista del Ciclón que interesa en Núñez. Para el lateral izquierdo, donde Marcos Acuña es titular indiscutido, Gallardo busca un recambio joven y apuntó a Elías Báez, de 21 años. La idea sería incorporarlo a préstamo con opción de compra.

Por el lateral derecho, River había mostrado interés en Facundo Mura, quien quedó con el pase en su poder tras su salida de Racing. Sin embargo, el defensor aceptó una propuesta del Inter Miami y jugará en la MLS junto a Lionel Messi, por lo que el Millonario deberá buscar otra alternativa para respaldar a Gonzalo Montiel.

En el frente ofensivo, el extremo que más cerca estuvo fue Santino Andino, de Godoy Cruz. El club mendocino pretendía 8 millones de dólares, pero las negociaciones avanzaron por la compra del 50% del pase en 4 millones. No obstante, la operación quedó momentáneamente en pausa luego de que el jugador cambiara de representante y pasara a ser manejado por una agencia brasileña que intenta colocarlo en Europa. De todos modos, en River aseguran que la chance sigue abierta. En cuanto al centrodelantero, descartadas las opciones de Lucas Beltrán y Luciano Goundou, Gallardo sigue soñando con dos nombres de peso: José Manuel López, actualmente en Palmeiras, y Valentín Castellanos, figura de la Lazio y pretendido por Flamengo. Por ahora, ambas alternativas parecen lejanas debido a sus altas cotizaciones. Sin embargo, en Núñez recuerdan que operaciones que parecían imposibles —como la de Aníbal Moreno— terminaron concretándose. Mientras tanto, el club trabaja en silencio una opción alternativa, guardada bajo absoluta reserva.