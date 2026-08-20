Montevideo City Torque dio la nota al eliminar a Tigre y clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana + Agregar ámbito en









El conjunto uruguayo derrotó en la ida y la vuelta a Tigre y así logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Mirá los goles.

Montevideo City Torque dio la nota al eliminar a Tigre y clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana

El sorprendente Montevideo City Torque clasificó por primera vez en su historia para los cuartos de final de la Copa Sudamericana al vencer este miércoles 2-1 a Tigre, en partido de vuelta de octavos.

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Propiedad del City Group, el equipo uruguayo había ganado en la ida en Argentina por 1-0 y en cuartos se cruzará probablemente con Cienciano, salvo que el Botafogo obre el milagro el jueves y levante la derrota 6-1 sufrida en Cusco.

El atacante Salomón Rodríguez con un doblete, a los 39 y 45+4 minutos, este de penal, anotó los tantos del "Ciudadano", mientras que Javier Moreno descontó para Tigre a los 41 minutos.

El "Matador" jugó toda la segunda parte con 10 jugadores por la expulsión en los descuentos de la primera etapa de su lateral Nahuel Banegas, que vio la roja directa por un codazo en su área a Franco Pizzichillo.

Esa acción temeraria de Banegas, observada por el VAR, derivó en el penal que le dio la victoria al elenco charrúa, rematado por Salomón Rodríguez fuerte y al medio del arco.

Montevideo City Torque ya había sorprendido en la Sudamericana al liderar un grupo integrado por el Gremio de Porto Alegre, Deportivo Riestra y Palestino de Chile. Con su victoria de este miércoles, el City Torque se convirtió en el primer equipo uruguayo fuera de Peñarol y Nacional, los grandes de este país, en llegar a cuartos de final de un torneo de Conmebol desde 2015, cuando Defensor Sporting llegó a la misma instancia. Formaciones Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli - Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera - Franco Pizzichillo (José Tarán, 85), Gonzalo Montes (Luka Andrade, 80) - Pablo Siles - Ezequiel Busquets (Diogo Guzmán, 65), Salomón Rodríguez, Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez. Tigre: Felipe Zenobio - Javier Moreno (Santiago González, 61), Joaquín Laso (Juan Villalba, 61), Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas - Jabes Saralegui (Federico Alvarez, 46), Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López (Tiago Serrago, 78) - Ignacio Russo, Mauro Méndez (Ian Subiabre, 61). DT: Diego Dabove.