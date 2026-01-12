El Mundial de fútbol 2026 sumará u$s40.900 millones al PIB global

El torneo de fútbol por selecciones que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México se espera que tenga una gran repercusión económica, mientras que la FIFA cuenta con un presupuesto de u$s 3.800 millones.

Un estudio elaborado por OpenEconomics para la FIFA, la Copa del Mundo 2026 aportará alrededor de u$s 40.900 millones al PIB global.

El Mundial de Fútbol es uno de los pocos acontecimientos verdaderamente globales, que trasciende lo deportivo y se conecta en sintonía con la dinámica económica del país organizador.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta Copa del Mundo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, tendrá características singulares, pues es la primera edición que se disputará con 48 selecciones y también la primera organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Por eso apunta a convertirse en el evento deportivo con mayor impacto económico jamás registrado .

Según estudio elaborado por OpenEconomics para la FIFA , la Copa del Mundo 2026 aportará alrededor de u$s40.900 millones al PIB global .

Las causas de este impacto global se deben al gasto turístico, las inversiones, la actividad de las ciudades anfitrionas y los efectos en sectores como transporte, hostelería, comercio y servicios , aunque también le impulsa el alcance económico, social y cultural del evento deportivo.

Estados Unidos será el país más beneficiado, al concentrar la mayor cantidad de sedes y partidos. El informe estima que el país generará u$s17.200 millones adicionales en PIB , además de concentrar buena parte del empleo creado, con 824.000 puestos de trabajo , y una producción económica total cercana a los u$s30.500 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2006682312734552241&partner=&hide_thread=false The year of the FIFA World Cup 2026 pic.twitter.com/mz5V1BxrIu — FIFA (@FIFAcom) January 1, 2026

También dejará beneficios multimillonarios para los otros dos países organizadores, con estimaciones de hasta u$s 3.000 millones en actividad económica para México y unos u$s2.800 para Canadá

La FIFA contará contará con un presupuesto de u$s3.800 millones, destinados a la organización del evento, la producción audiovisual, los servicios a las selecciones, la logística, los premios en metálico, el marketing y la gestión global del campeonato. Esta cantidad supone el 27% del volumen económico total movilizado por el Mundial.

En cuanto a las inversiones, la preparación de este Mundial podría dejar unas inversiones de capital por valor de u$s900 millones, destinadas a mejoras en infraestructuras, sobre todo en instalaciones deportivas.

En términos de movilidad y audiencias, se espera que 6,5 millones de personas viajen a Estados Unidos, Canadá y México para presenciar partidos en las 16 ciudades sede.

Solo Estados Unidos recibirá alrededor de 1,24 millones de visitantes internacionales, de los cuales 742.000 serán turistas adicionales

A nivel mediático, las previsiones indican que más de 5.000 millones de espectadores seguirán el torneo por televisión, plataformas digitales y redes sociales, generando más de 700.000 millones de interacciones en todo el mundo, consolidando al Mundial 2026 como un fenómeno económico, social y cultural sin precedentes.