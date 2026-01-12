El Mundial de Fútbol es uno de los pocos acontecimientos verdaderamente globales, que trasciende lo deportivo y se conecta en sintonía con la dinámica económica del país organizador.
El Mundial de fútbol 2026 sumará u$s40.900 millones al PIB global
El torneo de fútbol por selecciones que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México se espera que tenga una gran repercusión económica, mientras que la FIFA cuenta con un presupuesto de u$s 3.800 millones.
Esta Copa del Mundo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, tendrá características singulares, pues es la primera edición que se disputará con 48 selecciones y también la primera organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Por eso apunta a convertirse en el evento deportivo con mayor impacto económico jamás registrado.
Según estudio elaborado por OpenEconomics para la FIFA, la Copa del Mundo 2026 aportará alrededor de u$s40.900 millones al PIB global.
Las causas de este impacto global se deben al gasto turístico, las inversiones, la actividad de las ciudades anfitrionas y los efectos en sectores como transporte, hostelería, comercio y servicios, aunque también le impulsa el alcance económico, social y cultural del evento deportivo.
Estados Unidos será el país más beneficiado, al concentrar la mayor cantidad de sedes y partidos. El informe estima que el país generará u$s17.200 millones adicionales en PIB, además de concentrar buena parte del empleo creado, con 824.000 puestos de trabajo, y una producción económica total cercana a los u$s30.500 millones.
También dejará beneficios multimillonarios para los otros dos países organizadores, con estimaciones de hasta u$s 3.000 millones en actividad económica para México y unos u$s2.800 para Canadá
La FIFA contará contará con un presupuesto de u$s3.800 millones, destinados a la organización del evento, la producción audiovisual, los servicios a las selecciones, la logística, los premios en metálico, el marketing y la gestión global del campeonato. Esta cantidad supone el 27% del volumen económico total movilizado por el Mundial.
En cuanto a las inversiones, la preparación de este Mundial podría dejar unas inversiones de capital por valor de u$s900 millones, destinadas a mejoras en infraestructuras, sobre todo en instalaciones deportivas.
En términos de movilidad y audiencias, se espera que 6,5 millones de personas viajen a Estados Unidos, Canadá y México para presenciar partidos en las 16 ciudades sede.
Solo Estados Unidos recibirá alrededor de 1,24 millones de visitantes internacionales, de los cuales 742.000 serán turistas adicionales
A nivel mediático, las previsiones indican que más de 5.000 millones de espectadores seguirán el torneo por televisión, plataformas digitales y redes sociales, generando más de 700.000 millones de interacciones en todo el mundo, consolidando al Mundial 2026 como un fenómeno económico, social y cultural sin precedentes.
