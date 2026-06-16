Mundial 2026: la historia de Luca Zidane, el hijo de Zizou que eligió a Argelia y enfrentará a Argentina

El hijo de la leyenda de Francia será rival de la Albiceleste y detrás de su carrera está la presión de portar un apellido importante en el fútbol.

La Selección argentina tiene todo listo para su debut en el Mundial 2026 , torneo en el que tendrá la obligación de defender la corona que obtuvo cuatro años atrás en Qatar. El primer oponente que enfrentarán los dirigidos por Lionel Scaloni será Argelia, quien integra el Grupo J junto a la Albiceleste, Austria y Jordania.

Los Zorros del Desierto buscarán dar el golpe en la primera jornada de la Copa del Mundo y llegan con todo su plantel a disposición para poder afrontar el desafío. Uno de los que estaba en duda, pero que finalmente terminaría siendo parte, es el arquero Luca Zidane, hijo del mismísimo Zizou y una de las caras más importantes de todo el plantel.

Luca junto a sus hermanos Enzo, Théo y Elyaz, y sus padres: Zinedine Zidane y Veroniqué Fernández.

Luca Zidane Fernández nació en Marsella, Francia, el 13 de mayo de 1998. Es hijo de Zinedine Zidane y Veroniqué Fernández , y posee tanto la nacionalidad francesa como la española . Sin embargo, su camino en el fútbol lo llevó a optar por Argelia, aunque esta decisión llegó después de una larga travesía.

Se formó en las inferiores del Real Madrid cuando su papá aún era parte del Merengue. Para la temporada 2014/15, ya se encontraba dentro del segundo equipo juvenil. Tres años después, de la mano de su padre, debutó oficialmente ante el Villarreal el 19 de mayo de 2018.

Su apellido para los madrileños era pesado y, sin tantas oportunidades, eligió foguearse en equipos de menor jerarquía. Rescindió su vínculo con la Casa Blanca y pasó por Rayo Vallecano, Eibar y finalmente Granada, club en el cual se encuentra actualmente.

En cuanto a selecciones, cuando era joven representaba a Francia en las divisiones juveniles, pero con el correr de los años decidió tomar un camino diferente al de su papá.

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Por qué eligió representar a Argelia

Zinedine eligió Francia por ser su país de origen, aunque tenía la oportunidad de representar a Argelia ya que, el abuelo de Luca nació en África. Lo que no pudo el hijo, sí lo logró el nieto: aprovechó el parentesco para obtener la nacionalidad argelina y se convirtió en el defensor del arco del combinado nacional.

El 19 de septiembre del 2025, la FIFA lo autorizó para ser parte de la Selección de Argelia y debutó en octubre por las Eliminatorias de África ante Uganda. Así, el guardameta también conseguía algo que anhelaba: construir su propio camino.

En abril de este año, sufrió una fractura de mandíbula y mentón, lo que parecía alejarlo del partido ante Argentina por el debut en el Mundial 2026, Sin embargo, pasó por el quirófano y logró recuperarse en tiempo récord. Este martes 16 de junio, estará bajo los tres palos ante la Albiceleste, aunque deberá utilizar una protección especial en el rosto.

Luca Zidane Granada FC Luca se hizo dueño del arco del Granada tras su arribo en 2023. Granada FC

La presión de tener un apellido histórico para el fútbol

"Él tuvo su propio camino, su propia carrera", reveló en una entrevista previa al sueño de disputar el Mundial 2026, una competencia que su papá ya supo ganar. "Yo tengo mi camino, mi carrera", explicó Luca, quien tiene en claro que la gente no lo mira como uno más.

En la espalda porta un apellido que en el fútbol es de los más importantes y las comparaciones o asociaciones con su papá forman parte de su día a día. Esta presión constante es la que lo llevó a abandonar todo lo relacionado con la carrera de papá: el Real Madrid y la selección de Francia.

Con Argelia, él es Luca a secas, no Zidane. Allí tiene una historia propia para escribir, donde será el protagonista y su parentesco es solo una anécdota.