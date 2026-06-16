El posteo de Lionel Messi a horas del debut de Argentina con Argelia: "Juntos" + Agregar ámbito en









El capitán publicó una imagen del equipo durante el entrenamiento de esta tarde e hizo referencia a la unidad del equipo. El rosarino jugará su sexto mundial desde su debut en 2006.

El capitán de la Selección argentina utilizó sus redes para publicar un mensaje de unidad de cara al partido con Argelia. @leomessi

La Selección argentina transita las últimas horas de preparación antes de su estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia. En ese marco, Lionel Messi volvió a utilizar las redes sociales para transmitir una señal de respaldo al grupo que saldrá a defender el título obtenido en Qatar 2022.

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A través de su cuenta de Instagram, el capitán argentino compartió una imagen de todo el plantel reunido en el centro del campo de entrenamiento. La fotografía fue acompañada por una sola palabra: "Juntos", sobre una bandera argentina, en un mensaje que puso el foco en la unidad del equipo de cara al comienzo de la Copa del Mundo.

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La publicación llegó en la antesala del encuentro que la Albiceleste disputará este martes en Kansas City por la primera fecha del Grupo J, una zona que también integran Austria y Jordania.

Además de esa historia, Messi compartió una serie de fotografías de la intimidad de la concentración argentina. En las imágenes se lo observa durante los entrenamientos y en momentos de descanso junto a sus compañeros, incluyendo una postal tomando mate, una escena habitual en las concentraciones del seleccionado.

messi ig Sin necesidad de extenderse en declaraciones, el rosarino volvió a recurrir a un estilo que se convirtió en una constante a lo largo de su carrera: mensajes breves, pero cargados de simbolismo. La publicación fue interpretada como una muestra de confianza y cohesión interna en un plantel que buscará comenzar el Mundial con una victoria. Argentina debutará ante Argelia desde las 22 horas de Argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en un encuentro que marcará el inicio de la defensa de la corona conquistada en Qatar y el comienzo de un nuevo desafío para una generación que ya hizo historia.