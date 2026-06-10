Mundial 2026: los 5 datos que tenés que saber antes del inicio del torneo

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá apunta a ser la edición más ambiciosa en toda la historia del torneo.

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá dejará muchas sorpresas.

El Mundial 2026 está a pocos días de comenzar. Una vez que el árbitro dé el pitido inicial en el partido inaugural entre la Tricolor y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca, marcará el comienzo de la edición más ambiciosa en la historia.

La FIFA decidió implementar variantes en la planificación de esta competencia, ya que tendrá una importante cantidad de novedades a diferencia de sus predecesores. Con muchas curiosidades, la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá promete ser mucho más grande de lo que se anuncia en la previa.

A diferencia del Mundial 2026, Uruguay 1930 queda lejos en cuanto a la cantidad de equipos que participaron de la competencia. En ese entonces, la Copa del Mundo solo tenía 13 combinados nacionales , una época en la que los viajes largos debían hacerse en barco y los países europeos declinaron la invitación.

Salvo excepciones por bajas o retiros voluntarios, desde Italia 1938 hasta Argentina 1978 el cupo pasó a ser de 16 equipos , dividiéndose por grupos y luego a fases de eliminación directa o el formato de liguilla. Para España 1982 y hasta Estados Unidos 1994, se volvió a ampliar hasta llegar a 24 naciones.

Ya en Francia 1998 y hasta la pasada edición que se llevó a cabo en Qatar, el torneo se conformó con 32 países y rondas de octavos, cuartos y semis para definir al campeón. Ahora, la historia volverá a cambiar en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 contará con 48 naciones que buscarán quedarse con la copa en la final que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New York/New Jersey. Esto también permitió que haya una gran cantidad de debutantes en la competencia.

Triple inauguración: la bienvenida de cada país

Al ser organizado en tres naciones distintas, la Copa del Mundo tendrá tres partidos inaugurales para los encargados de albergar el torneo. Y como gran novedad, la FIFA estipuló que cada uno tenga su propio show de apertura antes del pitido del árbitro.

La primera parada será en la Ciudad de México, con el local jugando ante Sudáfrica este 11 de junio, a las 16:00. Antes, habrá una ceremonia que contará con la participación de Shakira, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean, Burna Boy y Tyla.

Además, al ser en el Estadio Azteca, la nación del sol le hará un homenaje a Diego Armando Maradona y Pelé, quienes levantaron el trofeo en ese mismo escenario en 1986 y 1970.

El viernes 12 de junio, el Estadio Toronto vibrará mucho antes de la primera función de la selección de Canadá. Michael Bublé, Alanis Morissette, Elyanna, Jessie Reyez, Alessia Cara, William Prince, Vegedream, Nora Fatehi y Sanjoy serán los encargados de animar al público. El inicio el choque entre los locales y Bosnia Herzegovina está pactado para las 16:00.

Ese día, Estados Unidos también iniciará su camino en el Mundial 2026 ante la Paraguay de Gustavo Alfaro. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla serán algunos de los artistas que se harán cargo de la ceremonia de apertura. El choque entre los norteamericanos y los guaraníes dará comienzo a las 22:00.

Shakira FIFA La artista colombiana volverá a formar parte de una Copa del Mundo. FIFA

En busca del sueño: las selecciones debutantes

Al ser más equipos, la Copa del Mundo les abrió paso a varias naciones para formar parte por primera vez en su historia. Serán cuatro los países debutantes en la competencia y hay muchas expectativas en ellos.

Cabo Verde arriba al Mundial 2026 tras realizar una enorme actuación en las Eliminatorias Africanas. Dejaron en el camino a una potencia como Camerún y tendrán una batalla aún más dura en el Grupo H, el cual compartirán con España, Uruguay y Arabia Saudita.

Curazao aprovechó que los tres países organizadores no formaron parte de las Eliminatorias de la Concacaf y se metió en el torneo, superando a un favorito a conseguir un boleto como lo era Jamaica. Los caribeños estarán en el Grupo G junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Jordania logró dar el golpe en la clasificación asiática, después de un excelente papel al ser subcampeón de la copa de su federación. Los Nashama serán rivales de Argentina y estarán en el Grupo J, el cual también comparten con Argelia y Austria.

En el mismo continente se produjo otra de las grandes sorpresas que tendrá el Mundial 2026. Uzbekistán logró quedar segunda en su grupo, detrás de Irán, y participará por primera vez en la Copa del Mundo. Los Lobos Blancos formarán parte del Grupo K junto a Portugal, Colombia y República Democrática del Congo.

Jordania Instagram: @jordan.fa Jordania, debutante en la Copa del Mundo, será rival de Argentina. Instagram: @jordan.fa

Los cambios en el reglamento para el Mundial 2026

La FIFA entiende que el espectáculo no debe verse interrumpido. Por eso, consideró grandes cambios que buscan aumentar la dinámica del juego y reducir severamente las pérdidas de tiempo, al punto de penalizarlas para agilizar el partido.

Si un jugador solicita asistencia médica en el campo, deberá ser atendido fuera de los límites del mismo y esperar un minuto para reingresar. También, si hay una sustitución, solo contará con 10 segundos para dejar la cancha. De lo contrario, el que ingresa deberá esperar afuera durante un minuto.

Los saques de arco, laterales y reanudaciones no permitirán más demoras. Habrá 5 segundos para volver a poner la pelota en juego y, en caso de excederse, se perderá la posesión y se le otorgará la ventaja al oponente.

Pero esto no es todo: el VAR es otro de los que tomará un mayor protagonismo. El sistema de asistencia por video de los árbitros podrá intervenir para corregir corners mal sancionados. Además, también puede advertir que un jugador debió recibir la segunda amarilla en caso de que el juez principal no se haya percatado.

Finalmente, la más polémica de estas nuevas reglas será la llamada popularmente como "Ley Vinicius", en referencia al caso que protagonizó el brasileño con Gianluca Prestianni en la UEFA Champions League. En ese entonces, el argentino se tapó la boca con su camiseta antes de dirigirse hacia el futbolista del Real Madrid, quien asegura que reprodujo insultos racistas.

Al no poder comprobarlo, se determinó que en la Copa del Mundo quien se cubra para dirigirse a un rival o al árbitro será automáticamente expulsado. También se exigirá que el capitán sea el único que tenga permiso de dirigirse al juez durante los partidos a la hora de protestar.

Infantino FIFA La FIFA modificó el reglamento para favorecer el desarrollo del juego. FIFA

El camino de Argentina en la fase de grupos: fixture del grupo J

El combinado Albiceleste llegará como el campeón defensor tras el título obtenido en Qatar en 2022, al derrotar a Francia en la final disputada en Lusail. Los dirigidos por Lionel Scaloni integrarán el Grupo J, que los enfrentará ante Argelia, Austria y la debutante Jordania. A priori, parece un camino sencillo, pero Argentina no se podrá relajar y deberá mirar de reojo la próxima fase, ya que Uruguay y España asoman como posibles rivales.