Mundial 2026: Luka Modric llegó a los 200 partidos con Croacia: el récord que comparte con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo + Agregar ámbito en









A sus 40 años, la estrella del Milán sigue sumando episodios con su selección. Ahora, Croacia busca clasificar a los 16vos de final y se enfrentará con Ghana por la última fecha del Grupo L.

Modric ingresó a un selecto grupo de jugadores que superaron las 200 apariciones con su selección. @HNS_CFF | X

Luka Modric es dueño de una carrera que ya años atrás ocupaba un lugar entre las más destacadas de la historia del fútbol: multicampeón con el Real Madrid, subcampeón en el Mundial 2018 y un balón de oro. Sin embargo, cuando todos creían que no había tiempo para más, el croata sigue sumando episodios con su país a sus 40 años, mientras disputa su quinta Copa del Mundo. En este sentido, el mediocampista alcanzó un hito reservado para muy pocos: llegó a los 200 partidos con la selección de su país y se metió en una lista de privilegio que integran Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el kuwaití Bader Al-Mutawa.

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La marca llegó en el encuentro frente a Panamá por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. En la previa, todo indicaba que Croacia tendría una noche sin sobresaltos, pero el desarrollo fue mucho más complejo de lo esperado.

Luka Modric celebró un récord personal en la victoria de Croacia frente a Panamá El conjunto europeo - que venía de ser semifinalista en Qatar 2022, instancia en la que cayó ante Argentina -, tuvo que trabajar más de la cuenta para imponerse por 1 a 0. Panamá estuvo cerca de protagonizar una de las sorpresas del torneo y complicó durante largos pasajes a un rival que aparecía como claro favorito. Croacia panama Croacia celebró una trabajada victoria contra Panamá. Con el triunfo, los croatas alcanzaron los tres puntos y se mantienen en la pelea por la clasificación. Quedaron por detrás de Inglaterra y Ghana, ambos con cuatro unidades, a la espera del duelo que cerrará el grupo.

El homenaje a Luka Modric por los 200 partidos Pero tras el final del partido, el resultado del encuentro quedó relegado. Toda la atención de los presentes en el BMO Field de Toronto se concentró en Modric, que recibió un homenaje preparado en secreto por sus compañeros.

Apenas finalizó el partido, los integrantes del plantel lo rodearon vistiendo camisetas con la inscripción "200, Infinite Legacy" ("200, legado infinito"), en reconocimiento a una trayectoria que marcó una era para el fútbol croata.

luka modric joven.webp Modric debutó en su selección el 1 de marzo de 2006. La reacción del capitán fue sorpresa, sonrisas, y agradecimiento por el gesto. Para buena parte de Croacia, Modric es la cara de la generación más exitosa en la historia del seleccionado, que acumula un subcampeonatoy un tercer puesto en los últimos dos mundiales. Ganador del Balón de Oro en 2018, el exReal Madrid y actual Milan fue una pieza central en el crecimiento de un equipo que logró instalarse entre los protagonistas habituales de las grandes competiciones internacionales. Su entrenador, Zlatko Dalic, suele describirlo como una extensión del cuerpo técnico dentro del campo de juego. El reservado club de los que superaron los 200 partidos con su Selección Con sus 200 partidos internacionales, Modric ingresó oficialmente a un grupo extremadamente reducido. Lionel Messi alcanzó los 201 encuentros con la Selección argentina durante este Mundial, Bader Al-Mutawa cuenta con 202 presencias para Kuwait. Por encima de todos se ubica Cristiano Ronaldo, quien el pasado martes alcanzó las 230 apariciones con Portugal. Lo singular del caso del croata es que alcanzó el registro sin perder protagonismo. Debutó en los Mundiales en Alemania 2006 con apenas 21 años y, veinte años después, continúa siendo el conductor futbolístico de una selección que mantiene intactas sus aspiraciones. A diferencia de Messi y Cristiano Ronaldo, no pudo disputar seis Copas del Mundo porque Croacia no logró clasificarse para Sudáfrica 2010. Aun así, dos décadas después de su estreno mundialista, sigue escribiendo capítulos inéditos en la historia de su país.