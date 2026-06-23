Croacia venció a Panamá con lo justo y llegó con vida a la última fecha del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El único tanto del encuentro fue convertido por Ante Budimir a los ocho minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el conjunto europeo alcanzó las tres unidades y aseguró al menos el tercer puesto de la zona.

Croacia venció a Panamá con lo justo y llegó con vida a la última fecha del Mundial 2026.

La selección de Croacia derrotó 1-0 a Panamá este lunes por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 y consiguió una victoria clave para mantener sus chances de avanzar a la siguiente ronda. En un partido cerrado y con pocas situaciones de gol, el conjunto europeo aprovechó una de sus escasas oportunidades para quedarse con tres puntos fundamentales.

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El único tanto del encuentro fue convertido por Ante Budimir a los ocho minutos del segundo tiempo. Con este resultado, Croacia alcanzó las tres unidades y aseguró al menos el tercer puesto de la zona, mientras que Panamá quedó eliminada del certamen tras sufrir su segunda derrota consecutiva.

Croacia le ganó a Panamá por la mínima Embed - CROACIA VENCIÓ A PANAMÁ Y SIGUE CON VIDA | #Panamá 0-1 #Croacia

Panamá generó la primera situación clara de peligro a los 22 minutos de la etapa inicial. José Luis Rodríguez conectó de cabeza un centro desde la derecha y obligó a una gran intervención del arquero Dominik Livakovi, quien desvió el balón antes de que impactara en el travesaño. Croacia, en cambio, mostró dificultades para generar juego ofensivo y recién inquietó sobre el final del primer tiempo con un remate lejano de Martin Baturina que controló Orlando Mosquera.

La diferencia llegó a los ocho minutos del complemento. Josip Staniši envió un centro atrás desde el sector derecho, Mosquera no logró despejar y Ante Budimir apareció por el medio para empujar la pelota al fondo de la red. Apenas dos minutos después, Marko Pašali encabezó un rápido contraataque individual que pudo ampliar la ventaja, aunque definió de manera defectuosa.

Panamá reaccionó y estuvo cerca de alcanzar la igualdad. A los 22 minutos, Livakovi respondió con dos atajadas consecutivas ante remates de Amir Murillo desde el costado derecho del área. Instantes después, el arquero croata volvió a lucirse al desviar por encima del travesaño un cabezazo de Carlos Harvey tras un tiro de esquina. Con sufrimiento en el tramo final, Croacia logró sostener la ventaja y se quedó con una victoria imprescindible de cara a la última jornada. El próximo sábado enfrentará a Ghana en busca de la clasificación, mientras que Panamá cerrará su participación ante Inglaterra. Formaciones Panamá: Orlando Mosquera; Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade; Amir Murillo, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, César Blackman; Cristian Martínez, José Fajardo, José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen. Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic; Marco Pasalic, Martin Baturina, Ivan Perisic; Petar Musa. DT: Zlatko Dalic.

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