Mundial 2026: qué canción eligió cada país para festejar sus goles

Cada combinado nacional le ha puesto su impronta al festejo de sus goles con una pieza distintiva durante la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 está lleno de características que lo destacan sobre el resto de las ediciones. Desde la cantidad de equipos y países organizadores hasta la manera de vivir el espectáculo junto con los hinchas en cada estadio.

Una de las particularidades que llama especialmente la atención y no suele ser durante las transmisiones televisivas son los festejos de los goles. Cuando se marca un tanto, suena una canción para celebrar elegida por las federaciones y tienen un significado especial para cada selección.

Cada nación eligió distintas piezas para musicalizar la previa de los partidos y los goles que conviertan sus equipos. En su mayoría se han observado artistas locales, pero hay mucha variedad en cuanto a estilos y significados. Algunas apuestan por temas icónicos , mientras que otras buscan darle un sentido especial a lo que suena mientras todos festejan la mayor alegría del fútbol.

Esto se descubrió en el momento en que Lionel Messi volvió a hacer historia en la Copa del Mundo. El hat-trick de la Pulga ante Argelia estuvo acompañado por el tema del grupo de cumbia colombiana formado en Buenos Aires en 1998.

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México: "El Son de la Negra"

Uno de los países organizadores del Mundial 2026 apostó por un himno popular y anónimo. Representa el mariachi típico de la zona de Jalisco y tiene la particularidad de que, al día de hoy, se desconoce su autor original. El combinado nacional utilizará la versión interpretada por el Mariachi Vargas de Tecalitlán.

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Estados Unidos: "Free Bird" - Lynyrd Skynyrd

La nación donde nacieron muchos géneros que han impactado a nivel local y mundial optó por un tema que emociona a todos en los estadios. Claro que, en este caso, al ser una pieza de poco más de nueve minutos de duración, aprovecha el icónico solo de guitarra que la hizo tan popular, dándole un toque único a las celebraciones y sonando nada menos que cuatro veces en el debut ante Paraguay.

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Canadá: "I Dare You (Tasty)" - Jessie Reyez y Boi-1da

Otro de los tres organizadores decidió ir un pasito más allá a la hora de elegir la canción que musicalizará sus goles. Apostó por un lanzamiento de una artista local como Jessie Reyez, que suele mezclar R&B, pop y hip hop en sus temas.

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Japón: "Syouri-No Emi-Wo Kimi-To" – UKASUKA-G

Los nipones decidieron optar por una canción que lleva más de una década y suele utilizarse para apoyar al combinado nacional tanto en el fútbol como en otros deportes. La frase que da título al tema significa "Compartiendo contigo la sonrisa de la victoria", lo que la transformó en un himno para muchos de sus hinchas.

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Alemania: "Major Tom (Coming Home)" - Peter Schilling

Alemania apostó por un tema de Peter Schilling, un artista local que explora cuestiones ligadas a la ciencia ficción, como la exploración espacial. Lejos de tener relación con el fútbol, la canción fue elegida por su ritmo, ya que la letra habla de un astronauta que decide cortar las comunicaciones con la Tierra para quedarse a vivir en el espacio.

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Francia: "One More Time" - Daft Punk

Gran opción de los subcampeones del mundo, que se inclinaron por el dúo local de música electrónica y uno de sus himnos más conocidos en todo el planeta. El popular grupo que utiliza máscaras acompañará a Les Bleus en cada festejo de gol y también tiene una estrecha relación con el fútbol, ya que participó en distintos espectáculos de apertura y cierre en Europa.

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Inglaterra: "Chase the Sun" - Planet Funk

Una de las sorpresas entre las elecciones de las selecciones para el Mundial 2026. Llama la atención que, con tantos artistas de renombre, hayan apostado por una banda italiana de música electrónica. Quizás el motivo esté en el mensaje de la canción, que habla de perseguir el sol.

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España: "La Graciosa" - Quevedo y Elvis Crespo

Todas las selecciones optaron por cinco canciones, pero los españoles no anotaron en su debut ante Cabo Verde. Por eso, en el triunfo por 4 a 0 frente a Arabia Saudita, sonó este tema y también se escuchó "Despechá", de Rosalía.

Embed - LA GRACIOSA - Quevedo ft. Elvis Crespo (Official Video) | EL BAIFO

Brasil: "Bate no Peito" - Papatinho, Ludmilla, Samuel Rosa y Veigh

Los cariocas optaron por un ritmo que mezcla samba y funk, cuya letra habla de la pasión por el fútbol en el país y de la resiliencia de su pueblo, con referencias a la alegría que les genera bailar y celebrar este deporte.

Embed - Papatinho, Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa, Veigh - Bate no Peito (Seleção BR)

Uruguay: "Cielo de un solo color" - No Te Va Gustar, Jorge Drexler, Hugo Fattoruso y Agarrate Catalina

Este tema de la reconocida banda charrúa fue seleccionado para la presentación del plantel y también para los festejos de gol. La nueva versión cuenta con la participación de varios artistas identificados con el país, aportándole una identidad aún más marcada.

Embed - No Te Va Gustar, Jorge Drexler, Hugo Fattoruso, Agarrate Catalina - Cielo De Un Solo Color (En Vivo)

Colombia: "El ritmo que nos une" - Ryan Castro

Los cafeteros apostaron por el himno de la Copa América 2024, que unió a gran parte del pueblo colombiano durante el certamen disputado en Estados Unidos. El tema, que tuvo repercusión en todo el continente, volverá a acompañar al equipo y a sus hinchas en este Mundial 2026.

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Ecuador: "La Tri" - Jombriel, Javier Neira y Jotta

Si bien los ecuatorianos aún no pudieron convertir en la Copa del Mundo, ya se revelaron las tres canciones elegidas y la más destacada es el tema dedicado al combinado nacional sudamericano. En la última jornada ante Alemania, la esperanza de todos es que suene repetidamente para poder avanzar de ronda.

Embed - Jombriel, Javier Neira, Jøtta "La Tri" (Video Oficial)

Paraguay: "Albirroja Mbarete" - Pablo Amadeo

La Albirroja preparó un tema de cara a su regreso al Mundial, aunque en los únicos dos tantos que convirtió en el certamen se llegó a escuchar una polca paraguaya durante los festejos. Esta canción también forma parte de la previa de los partidos.

Embed - ALBIRROJA MBARETE - Pablo Amadeo @jazmindelparaguay @LuigiManzoniYT @bigblessbb @DarkoGB

Corea del Sur: "JUMP" - BLACKPINK

El país asiático no iba a dejar conformes a todos, ya que cuenta con un gran número de artistas que lo representan a lo largo y ancho del planeta. Esta vez, BTS perdió la pulseada frente al grupo femenino de k-pop Blackpink, con su hit "JUMP", que cuenta con 400 millones de reproducciones en YouTube.

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República Checa: "Remix de Seven Nation Army" - The White Stripes

Los checos no eligieron a un artista local y apostaron por una canción que resuena con frecuencia en los estadios de Europa. Este tema se utiliza habitualmente en la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League a nivel de clubes, además de torneos de selecciones como la Nations League y la Eurocopa.

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Australia: "Thunderstruck" - AC/DC

No podía faltar el icónico grupo australiano para representar a los Canguros en el Mundial 2026. Del amplio repertorio con el que cuentan, se eligió uno de los temas más conocidos de la banda de rock, una de las más importantes de la historia del género.