Mundial 2026: quiénes son los 3 árbitros argentinos designados y por qué es un récord histórico

Además de la Albiceleste, Argentina contará con tres jueces que impartirán justicia durante la Copa del Mundo.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 , que apunta a ser la edición más ambiciosa que se haya visto del certamen que paraliza al planeta del fútbol . Argentina, campeona defensora del título que obtuvo en Qatar cuatro años atrás, será una de las protagonistas del torneo.

Pero además de la Scaloneta, el país también tendrá otros representantes en Estados Unidos, México y Canadá. Es que, por primera vez en la historia de la AFA, serán tres los árbitros designados para impartir justicia durante la competencia.

Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello fueron confirmados por la FIFA como parte del grupo de árbitros que dirigirán durante el Mundial 2026. Esto se dio a conocer luego de que a la AFA y a la Dirección Nacional de Arbitraje le llegó la notificación desde el ente que regula el fútbol.

La nómina también incluirá a los asistentes Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Juan Pablo Belatti y Cristian Navarro . Además, Hernán Mastrangelo tendrá participación, aunque su rol será formar parte de la terna del VAR , la cual varía y suele combinar multiples profesionales de distintos países.

Los tres principales protagonistas cuentan con experiencia internacional y dos de ellos tendrán su debut en el certamen más importante del deporte rey.

Facundo Tello

El representante con más experiencia que tendrá la AFA en el Mundial 2026. Estuvo presente en Qatar 2022 y se posicionó como el árbitro argentino con más participación en competencias de selecciones e internacionales a nivel clubes. Estuvo en la Intercontinental, Mundial de Clubes y copas del mundo sub 17 y Sub 20.

Facundo Tello Alex Grimm/Getty Images Tello recientemente sufrió una lesión, pero no pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026. Alex Grimm/Getty Images

Lo que más llama la atención además de su físico es su lectura del juego. Suele manejar bien los partidos de alto calibre fuera del fútbol argentino y aplica criterios que son elogiados por el resto de los expertos. A eso se le suma su buena coordinación con los asistentes del VAR, lo que le valió su presencia en certámenes de renombre.

Darío Herrera

El Mundial 2026 será la primera vez en esta competencia para el argentino. Ya participó en varios duelos alto nivel de Copa Libertadores y choques más que importantes en el fútbol argentino. Desde la FIFA destacan lo que también consideran su mayor fortaleza: la anticipación de conflictos y la administración de protestas.

Darío Herrera Marcelo Endelli/Getty Images Herrera dirigirá por primera vez una Copa del Mundo. Marcelo Endelli/Getty Images

En este aspecto, Herrera le aporta una fluidez necesaria a una Copa del Mundo. Al juez de 41 años también le resaltan su buen apoyo con el VAR y la interpretación de los tiempos, tanto para aplicar sanciones como para adicionar en el reloj sin quedarse corto o excederse.

Yael Falcón Pérez

Es la cara del futuro en el arbitraje nacional. Esto va también en sintonía con lo que buscan desde FIFA, debido a que es en los detalles donde se relucen sus aptitudes. Si bien es el que menos recorrido internacional tiene, su buena interpretación de jugadas finas como manos o contactos rápidos en el área es muy bien valorada.

Yael Falcón Pérez Francois Nel/Getty Images Falcón Pérez debutará en el máximo certamen de selecciones a sus 37 años. Francois Nel/Getty Images

Pero entre todas esas cosas, es el que mejor relación tiene con el VAR y su manejo. Su juventud le da una ventaja en el ambiente tecnológico, y es capaz de seguir los protocolos correspondientes ante cada revisión, encontrando el balance para que no se le acumule un gran número de jugadores protestando sin la necesidad de dispersarlos con amarillas que suban la temperatura del partido.