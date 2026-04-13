Por qué Estudiantes de Río Cuarto corrió del plantel a varios jugadores y qué pasará con las próximas fechas de fútbol

El club tomó una decisión fuerte por problemas internos y deberá reorganizar el equipo para afrontar lo que viene en el torneo.

El clima en Estudiantes de Río Cuarto cambió de golpe y generó ruido en el fútbol del ascenso . La decisión de apartar a varios jugadores del plantel profesional sacudió la interna del club y dejó al descubierto tensiones que venían acumulándose desde hace semanas.

Aunque este tipo de medidas no son habituales en plena competencia, lo cierto es que en el fútbol argentino aparecen cada tanto cuando los resultados no acompañan o cuando surgen conflictos puertas adentro. En este caso, el argumento oficial giró en torno a cuestiones de compromiso y convivencia grupal , un punto sensible en cualquier vestuario.

La determinación no solo impacta en lo deportivo, sino también en lo institucional. Reconfigurar un plantel en medio del torneo no es sencillo, y menos cuando hay que salir a la cancha a los pocos días. Entre la sorpresa y la incertidumbre, el club ahora busca ordenar el panorama y sostener la competitividad.

La institución difundió un mensaje en el que explicó la decisión de separar a un grupo de futbolistas. Sin dar nombres en detalle en un primer momento, el eje estuvo puesto en la necesidad de preservar la disciplina interna y sostener ciertos valores dentro del plantel.

Según lo expresado, la medida se tomó tras detectar conductas que no estaban alineadas con lo que el cuerpo técnico y la dirigencia consideran fundamental para el funcionamiento del equipo. Separar jugadores implica también asumir costos, tanto económicos como futbolísticos. Contratos vigentes, posibles sanciones y el impacto en el grupo son variables que entran en juego.

La decisión fue tomada por la dirigencia y la Secretaría Técnica en conjunto. "Tras evaluar situaciones que no se alinean con la entrega, el compromiso y los objetivos que nuestra institución persigue y exige desde siempre", expresa el comunicado que difundió el club cordobés.

Estudiantes de Río Cuarto y un dilema institucional Instagram Estudiantes de Río Cuarto

En ese sentido, el episodio deja entrever que la situación venía escalando. No es habitual que un club tome una medida tan tajante sin señales previas. El desgaste en la relación interna parece haber llegado a un punto límite, donde la conducción optó por cortar por lo sano.

Cómo jugará el equipo los próximos partidos

Con varios jugadores fuera de consideración, el desafío inmediato pasa por armar un equipo competitivo para los compromisos que se vienen. El cuerpo técnico deberá reacomodar piezas, promover futbolistas que venían teniendo menos minutos e incluso mirar hacia las divisiones inferiores.

En este contexto, no sería extraño ver un once con caras nuevas o con esquemas adaptados a las opciones disponibles. En el ascenso, donde los márgenes son ajustados, cualquier modificación puede sentirse en el rendimiento.

Otro punto a seguir es cómo impactará esto en el ánimo del grupo. Las decisiones fuertes pueden generar un efecto de orden o, por el contrario, sumar presión. La respuesta del plantel dentro de la cancha será clave para entender si el cambio logra encauzar la situación o si profundiza las dudas.

Estudiantes de Río Cuarto, último en la Zona B y sin chances de clasificación a los playoffs, deberá jugar solo tres compromisos en el actual campeonato, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. La próxima fecha, visitará a Gimnasia de La Plata el sábado 18. Luego recibirá a Rosario Central en el Antonio Candini y finalmente concluirá su participación, también de local, frente a Instituto.