Mundial 2026: todos los jugadores que fueron expulsados en la fase de grupos

La primera ronda de la Copa del Mundo 2026 tuvo más tarjetas rojas que en las últimas dos ediciones del torneo.

El jugador de Paraguay recibió una de las rojas más polémicas del torneo.

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin durante la jornada de ayer y dejó a 16 selecciones eliminadas de la competencia. Con el cuadro ya reducido, el certamen se prepara para el cruce entre Sudáfrica y Canadá, partido que abrirá la segunda ronda.

Más allá de los goles, las atajadas y los lujos, también hubo momentos un tanto polémicos. Entre la gran cantidad de expulsiones de la primera fase, una tarjeta roja destacó por encima del rest o. Se trató de la primera sanción dictada bajo la "regla Prestianni" implementada por la FIFA para esta competencia.

El capitán de México vio la roja en el partido inaugural ante Sudáfrica, que también tuvo dos expulsados por su lado.

En total, el Mundial 2026 suma ocho tarjetas rojas en la primera fase y superó a las dos ediciones anteriores: Rusia 2018 y Qatar 2022.

Si bien la gran mayoría de estas sanciones no admite discusión y se celebra el accionar de los árbitros, una de ellas dividió las aguas. La situación no fue polémica por sí misma al estar contemplada en el reglamento, pero su aplicación por primera vez en la historia encendió el debate entre los hinchas.

Sphephelo Sithole

El jugador de Sudáfrica tiene la mala suerte de ser el primer expulsado del Mundial 2026. Ocurrió en el debut ante México, después de derribar a un jugador rival que se escapaba solo de frente al arco.

La infracción fue al borde del área, se sancionó con tarjeta roja y recibió solo una fecha de suspensión después del informe otorgado por el Tribunal de Disciplina de la FIFA.

Themba Zwane

Sudáfrica, que hizo historia al avanzar en la fase de grupos de la Copa del Mundo por primera vez, se llevó la segunda roja del torneo. Zwane metió un fuerte pisotón contra un jugador de México y rápidamente fue expulsado.

El Tribunal de Disciplina consideró que se aplicó una excesiva conducta violenta en la falta. De esta manera, recibió tres fechas de sanción y se perdió toda la fase de grupos. Su vuelta podría darse en unos posibles octavos de final en caso de vencer a Canadá.

César Montes

El referente de México vio la expulsión a los 92 minutos con el equipo ganando 2 a 0. Reaccionó mal a un fuerte cruce sobre la banda con un jugador de Sudáfrica y lanzó una patada deliberada a modo de frustración, impactando las piernas del rival.

Fue expulsado inmediatamente y también recibió una sanción acorde. Por conducta violenta excesiva, tuvo que pagar dos fechas de suspensión y ya está a disposición de Javier Aguirre para los 16vos de final.

Homam Ahmed

El jugador de Qatar vio la roja al frenar la carrera de Tajon Bunachan de Canadá cuando se le filtraba hacia el área de cara al arco. Ahmed lo que lo tomó de la camiseta y fue expulsado a los 33 minutos.

Al no haber conducta violenta ni uso excesivo de fuerza, solo recibió una fecha de sanción. La cumplió en la última jornada de la fase de grupos, pero su país fue eliminado ante los organizadores.

Assim Madibo

La tarjeta roja menos discutida de todo el Mundial 2026 fue para Madibo por una entrada vehemente y violenta con los tapones de frente contra Ismael Koné. El jugador de Canadá fue lesionando de gravedad y no podrá participar de lo que resta de la competencia,

El Tribunal de Disciplina actuó acorde a la acción y le dio cinco fechas de suspensión al futbolista de Qatar. A quedar eliminados, el resto de la sanción deberá ser cumplida en partidos de Eliminatorias o torneos continentales.

Embed - IMÁGENES SENSIBLES ¡LA DURA LESIÓN DE KONÉ!

Tarik Muharemovic

El jugador de Bosnia y Herzegovina cometió una zancada sin intención de lastimar. La falta tuvo un objetivo más táctico, ya que buscaba evitar un ataque de Breel Embolo en el duelo ante Suiza.

Vio la roja por la acción y cumplió la única fecha de suspensión que recibió por parte del Tribunal de Disciplina de la FIFA en el empate ante Canadá.

Nathan Ngoy

El jugador de Bélgica fue expulsado en el minuto 67, después de bajar a uno de los delanteros de Irán que controló un pase largo hacia la defensa de los europeos. Se arrojó al suelo desde atrás, no tocó la pelota e impactó de lleno a su rival.

No hubo mucha discusión y no se contempló una acción violenta ni uso excesivo de la fuerza. Solo se perdió el partido ante Nueva Zelanda.

Miguel Almirón

La roja más polémica del Mundial 2026 es para el jugador paraguayo. Hasta el momento nunca se había registrado una acción semejante debido al reciente estreno de la norma. Se trata de la "regla Prestianni" que le prohíbe a los jugadores de forma estricta taparse la boca con la mano o la camiseta al momento de dirigirse a un rival.

De manera insólita, Almirón se olvidó de esto. Si bien no parecía haber insultado al jugador de Turquía, el árbitro recibió el aviso, revisó la jugada en el VAR y aplicó la expulsión. La sanción es de solo una fecha de suspensión, pero quedará para siempre en los libros de historia de la Copa del Mundo.