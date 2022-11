Paulo Londra canta la canción oficial de la Copa del Mundo 2022

“Desde Budweiser, estamos orgullosos de presentar junto a Paulo Londra el tema oficial de este mundial, tan especial para todos los argentinos. Con su historia de superación personal, Paulo representa la energía y el mensaje que intentamos transmitir como marca. Desde que saltó a la fama en 2017 cumple su sueño de hacer y vivir de la música, abriéndose camino para llegar a fanáticos de todo el mundo”, señaló Juan Giovaneli, director de marca Budweiser Argentina.

Paulo Londra - The World is Yours to Take -- cancion para el mundial.mp4

“Con este lanzamiento, reforzamos nuestro compromiso de llevar al mundial a las manos de todos los consumidores y permitirles a los fanáticos disfrutar al máximo del mayor evento futbolístico del mundo, de la mano de Budweiser”, agregó.

Asimismo, “The World is Yours to Take” de Paulo Londra también fue el tema elegido por la marca para acompañar su nueva campaña global protagonizada por Messi, Neymar y Raheem Sterling.

En el comercial, que se estrenó en más de 70 países, se puede ver a los tres jugadores y a un grupo de fanáticos que se abren camino a través del túnel para ingresar a la cancha y debutar en el Mundial FIFA 2022. Se trata de una metáfora que alude al camino que debieron transitar los futbolistas para cumplir sus sueños, superar los desafíos y llegar a los más alto.

En sus casi 150 años de historia Budweiser mantuvo un compromiso firme con el fútbol internacional, con patrocinios deportivos con el Mundial FIFA desde 1986 y con figuras como Messi, Neymar y Sterling. Este 2022 la marca busca poner el Mundial en las manos de los consumidores, para lo cual lanzó una edición limitada del ídolo argentino que ya se encuentra disponible en formato botellas de 1 litro, 710 ml y 340 ml, y en latas de 410 ml. Se trata de una edición que Budweiser viene trabajando desde 2021, con un diseño exclusivo y original que tiene la figura y el nombre de Messi, además del logo oficial de la FIFA™.

Como si fuera poco, los calibres 410 y 710 ml de la edición limitada contienen un QR por el cual los consumidores pueden participar por cuatro viajes al Mundial, camisetas firmadas por Leo y miles premios instantáneos otorgados por TaDá, como Gift Packs, el vaso termosensible oficial del torneo, merchandising de la marca, entre otros. En las ediciones retornables de litro y 340ml, los fanáticos pueden participar del sorteo a través de la app Vale, que permite guardar de manera virtual envases retornables facilitando la compra y el almacenamiento de cerveza. La información sobre el sorteo, bases y condiciones se encuentra disponible en el sitio oficial de la marca.

Por último, durante el Mundial, Budweiser organizará Fan Fest oficiales de FIFA en distintos puntos del país, para que todos los argentinos puedan vivirlo como si estuvieran en el estadio, festejos posteriores, y mucha sorpresas más