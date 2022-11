Qatar 2022: Así fueron las inauguraciones de los últimos mundiales

Mundial Rusia 2018

En el caso del mundial que tuvo lugar en Rusia, la ceremonia inaugural fue en el estadio Olímpico Luzhniki. Comenzó con el ingreso del arquero españolIker Casillas llevando la copa del mundo, acompañado por la modelo rusa Natalia Vodiánova. Después de eso, comenzó un show de Robbie Williams en el que cantó "Let Me entertain You".

En ese marco y entre baile y música, desfilaron por la cancha las banderas de los 32 países participantes. También participó, el histórico jugador brasileño Ronaldo Nazário cuando junto a la mascota del mundial y un niño ruso dieron el puntapié inicial de la competencia.

ceremonia inaugural rusia 2018.jpg

Mundial Brasil 2014

Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte fueron los protagonistas de la ceremonia inaugural del Mundial de Brasil 2014. Interpretaron la canción oficial de esa edición.

Los bailarines se disfrazaron de flores, plantas y de instrumentos de samba para darle color a la ceremonia. Desde el cielo, en la Justa Deportiva la Arena Corinthians, se pudo ver la bandera de Brasil desplegada en el campo de juego. En ese caso el primer partido fue entre la selección local y el conjunto croata.

Apertura Brasil 2014.jpg

Mundial Sudáfrica 2010

En el caso de este mundial, los encargados de cantar el himno oficial del certamen fueron Shakira y el artista nigeriano Femi Kuti. La ceremonia inaugural tuvo lugar en el estadio Soccer City en Johannesburgo.

Se pudo ver un mosaico en el que se distinguía al continente africano y al ex presidente sudafricano, Nelson Mandela. Hubo un gran despliegue de bailarines que al ritmo de los tambores dieron lugar a videos que mostraban imágenes de los estadios dónde se disputarían los partidos durante la competencia.

ceremonia inaugural Sudafrica 2010.jpg

Mundial Alemania 2006

Se realizó un homenaje a todas las selecciones que alguna vez lograron ganar un título mundial. De esa forma, desfilaron por el campo de juego ciento cincuenta campeones mundiales. La delegación argentina fue encabezada por Nery Pumpido y Mario Alberto Kempes.



La ceremonia siguió con Claudia Schiffer y Pelé saliendo al campo de juego con la Copa del Mundo. Todo fue rodeado por bailarines que mostraron las danzas folclóricas bávaras. En esa ocasión el partido inaugural que se jugo al concluir la ceremonia cruzó a Alemania con el seleccionado de Costa Rica.

Apertura Alemania 2006.jpg

Mundial Japón - Corea del Sur 2002

Este se trató del primer mundial disputado en el continente asiático. La ceremonia inaugural estuvo marcada por un espectáculo de fuegos artificiales mezclados con bailes milenarios y modernos de los países anfitriones.

En el medio del acto se presentó la cantante Anastacia y animó al público presente con la canción oficial de este mundial, llamada "Boom". Para los argentinos esa ceremonia también será por siempre recordado por ser la que tuvo a Alfredo Casero cantando la canción "Shimauta".