Murió Roberto Cejas, el hombre que llevó a Diego Maradona en andas en el Mundial de México 1986







El santafesino que levantó a Maradona tras la obtención del Mundial de México 1986, falleció este domingo.

Murió Roberto Cejas, el hombre que llevó a Diego Maradona en andas en el Mundial de México 1986.

Una de las fotos más emblemáticas de Diego Maradona es la que lo muestra levantando la Copa del Mundo en andas, justo después de consagrarse campeón en el Mundial de México 1986. Este lunes falleció, Roberto Cejas, el hombre que lo sostuvo en sus hombros en aquella vuelta olímpica en el Estadio Azteca.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Quién era Roberto Cejas, el hombre detrás de la icónica foto Cejas, oriundo de Santa Fe, había viajado a México especialmente para la final contra Alemania. Aunque no tenia entrada, se las ingenió para entrar al estadio y ver el encuentro. “Saltamos a la cancha cuando terminó el partido y, sin pensarlo, Diego se frenó, me miró, y lo levanté. Lo llevé al trote. Él me iba marcando por dónde ir. No tomé conciencia de lo que estaba pasando hasta mucho después”, dijo Cejas durante una entrevista años atrás.

Ese momento recorrió el mundo y quedó inmortalizado en una foto para el resto de la historia: Maradona en andas, con la Copa en las manos y Cejas como el sostén anónimo.

roberto cejas y maradona

Cejas solía bromear diciendo que si la Mano de Dios fue la que metió el gol a Inglaterra, la otra fue la que lo puso justo debajo de Diego en el momento exacto.“No sé por qué me tocó a mí. Hay gente que lo merecía más, pero Dios me puso ahí y voy a estar para siempre”, decía.

Con el paso de los años, Cejas volvió a encontrarse con Maradona en el marco del Mundial de Brasil 2014. El reencuentro se dio en el programa De Zurda, conducido por el mismo Maradona. “Nos dimos un abrazo hermoso. Diego se reía y decía: ‘vos sabés cuánto pesa la Copa, pero yo sé cuánto peso yo con la Copa’. Fue muy emocionante”, relató. De esta manera, el santafesino, a pesar de ser un anónimo, quedó unido a Maradona y a la selección campeona del Mundial de México 86 por la eternidad, en una de las postales más felices que guarda el pueblo argentino.