"No...": la única frase que Roberto Cejas cruzó con Diego Maradona en el mundial de México 86

El santafesino que levantó a Maradona en el Azteca había revelado años después la breve charla que tuvo con el 10 en medio de la locura por el título.

Fue un instante fugaz, pero eterno. En medio del caos y la alegría desbordante tras la consagración de la Selección Argentina en México 1986, Roberto Cejas cargaba sobre sus hombros a Diego Maradona , el hombre que acababa de tocar el cielo con las manos. El 10 sostenía la Copa del Mundo, y a su lado miles de argentinos lloraban, gritaban y saltaban sin creer lo que estaban viviendo. Entre todo eso, hubo un cruce mínimo entre ambos, casi perdido entre los festejos: una sola palabra.

Años después, Cejas contó cuál fue la única frase que se dijeron. “Cuando lo levanté, le pedí un botín de recuerdo . Y él me contestó: ‘ No, son para la vieja’ ”, recordaba con una sonrisa. Ese “no” sencillo y cariñoso, típico de Diego, fue todo lo que cruzaron en ese momento. Ninguna foto ni video lo registró, pero para Cejas fue suficiente para quedar marcado de por vida.

Aquel “no” se convirtió, con el paso del tiempo, en una especie de tesoro íntimo, una anécdota mínima dentro de una historia gigantesca. Porque no cualquiera puede decir que llevó en andas al capitán que alzó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca , en la que sería una de las imágenes más reconocibles del fútbol argentino.

Este domingo se conoció la muerte de Roberto Cejas, tras sufrir una larga enfermedad . Su figura quedó para siempre ligada a esa tarde en que Argentina venció 3-2 a Alemania y se consagró campeona del mundo por segunda vez en su historia.

Cejas había viajado a México sin entrada para la final. Contaba que se las ingenió para meterse al estadio, saltando una valla en el momento justo, y terminó viviendo lo impensado. “Cuando terminó el partido, saltamos a la cancha. Diego se frenó, me miró, y lo levanté. Me iba marcando por dónde ir. No tomé conciencia de lo que pasaba hasta mucho después”, relató en una entrevista con TyC Sports.

La foto de aquel instante recorrió el mundo: Maradona en lo alto, con la Copa en las manos, y Cejas sosteniéndolo desde abajo, perdido entre el delirio argentino. Aquel retrato se volvió una postal universal del fútbol y de la alegría popular. “Mis nietos me ven en la tele y dicen ‘ese es el abuelo que lleva a Maradona’. Es un orgullo”, decía con ternura.

roberto cejas y maradona

El recuerdo de Roberto Cejas de su cruce con Maradona en el Mundial de México 86

Cejas volvió a encontrarse con Diego muchos años después, durante el Mundial de Brasil 2014, en el programa De Zurda. Allí, frente a las cámaras, se dieron un abrazo que cerró el círculo de aquella historia increíble. “Diego se reía y me dijo: ‘Yo sé cuánto pesa la Copa, pero vos sabés cuánto peso yo con la Copa’. Fue un momento hermoso”, contó entre risas.

Con el paso del tiempo, Cejas se transformó en un símbolo silencioso del 86. No fue jugador, ni dirigente, ni periodista. Solo un hincha que, en el momento exacto, estuvo donde tenía que estar. Él mismo solía bromear diciendo que si la Mano de Dios metió el gol a Inglaterra, la otra mano fue la que lo puso justo debajo de Diego. “No sé por qué me tocó a mí —decía—, pero Dios me puso ahí y voy a estar para siempre”.