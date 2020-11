Nadal llegó a las 1000 victorias en el circuito de tenis

"Estoy orgulloso de un montón de cosas, pero he hecho frente a varios desafíos en mi carrera en términos de lesiones. Siempre he tenido la pasión por continuar y la humilidad cuando las cosas no fueron de la manera que esperaba. Es un gran logro para mí", expresó el español de 34 años, homenajeado en la cancha.

Se convirtió en el cuarto tenista de la era Open que consigue alcanzar los 1.000 triunfos: antes lo hicieron el estadounidense Jimmy Connors (1.274), el suizo Roger Federer (1.242) y el checo Ivan Lendl (1.068).

"Algo negativo de las 1000 victorias es que significa que eres muy viejo, pero también que has tenido una larga carrera", añadió.

Ahora el ganador de 20 torneos del Grand Slam buscará una plaza en cuartos el jueves ante el australiano Jordan Thompson.

De menos a más, a Nadal le costó encontrar el ritmo tras tres semanas sin competir, con un cambio drástico de escenario; de la tierra batida de su querido Roland Garros, a las condiciones 'indoor' de Bercy, uno de los pocos torneos que nunca ha conquistado.

Además, en el primer set Feliciano dio un recital al servicio (22 aces en el partido) ante un Nadal oxidado al resto -0/1 en bolas de break-.

La segunda manga comenzó igual, con el español de 39 años dando lustre a su saque y el ganador de 20 Grand Slams sin encontrar respuesta.

En un duelo entre zurdos, Nadal pretendía mover a Feliciano y lo conseguía cuando ponía la bola en juego. Pero cometía muchos errores no forzados.

Con ambos tenistas guardando su servicio, en un partido abierto con opciones para ambos y fallos también en los dos lados, se llegó al 'tie break' en la segunda manga.

La muerte súbita comenzó con poco juego y grandes saques. Por fin afilado con el resto, Nadal logró la 'minirotura' y se situó 4-3. Acertó a la tercera bola de set para llevar el partido a la tercera manga.

Lo que no había logrado en los dos sets anteriores, Nadal lo consiguió de inicio en el tercero. Por fin tenía su rotura, lo que liberó su tenis que le llevó a la histórica 1000 victorias.