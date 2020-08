Ya sin Ginóbili, llegó la debacle en San Antonio Spurs: rompió una racha histórica de 22 años

Lejos de echar la mirada atrás y sacar brillo a sus cinco campeonatos, o de hacer un ejercicio de nostalgia, Gregg Popovich, el técnico que comandó al equipo estos 22 años, se enfocó en reconocer el trabajo de sus actuales jugadores para llegar con opciones hasta la última jornada.

"No me puede importar menos (acabar la racha)", dijo Popovich, siempre protegido con una mascarilla, ante la prensa. "No es importante. Lo importante es el momento, hacer lo que tienes que hacer y seguir adelante. Mirar al pasado no es demasiado bueno", afirmó el entrenador, de 71 años.

Con sus dos estrellas pasada la treintena, Aldridge (35 años) y DeMar DeRozan (31), los Spurs tienen por delante un periodo de reconstrucción con la incertidumbre de si será dirigido por Popovich, quien por ahora ha dejado la puerta abierta a seguir. "¿Por qué no lo haría?", fue la respuesta de Popovich cuando le preguntaron si estará de nuevo en el banquillo la próxima temporada.

La gloria de los Spurs durante los últimos 22 años

La racha histórica de los Spurs comenzó, como a veces ocurre en la NBA, gracias a su peor temporada. En la campaña 1996/97, con su estrella David Robinson lesionado, San Antonio acabó con solo 20 victorias y 62 derrotas y el sorteo del draft les regaló la primera selección.

Popovich, que era el mánager general pero también asumió el banquillo en medio de esa temporada negra, eligió a Tim Duncan y a su alrededor construyó un equipo de leyenda.

En 1999, la pareja Robinson-Duncan conquistó el primer anillo de la franquicia texana derrotando en la final a los New York Knicks. En 2001 aterrizó en el equipo el base francés Tony Parker y un año después se sumó el escolta bahiense Emanuel Ginobili.

Ambos, junto a Duncan, conquistaron otros tres campeonatos en 2003, 2005 y 2007. Y cuando parecía que la dinastía había llegado a su fin, la energía del joven Kahwi Leonard rejuveneció al trío para sumar un último anillo en 2014 frente a los Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh.

Con la paulatina retirada de Duncan (en 2016), hoy técnico asistente de Popovich, y Ginobili (se retiró en 2018) y la marcha de Parker a los Charlotte Hornets en ese mismo año, el equipo parecía quedar en manos de Leonard.

Pero la relación entre el introvertido alero y los Spurs se estropeó a raíz de los problemas físicos de Leonard y fue traspasado en 2018 a los Toronto Raptors, donde sorprendentemente ganó el anillo antes de partir de nuevo hacia su natal California para jugar en Los Angeles Clippers.