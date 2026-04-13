Por qué no deberías usar bolsas plásticas para guardar la ropa de verano y cuáles son los métodos recomendados

Una práctica muy común puede afectar el estado de las prendas y arruinar su conservación con el paso del tiempo.

La manera en la que guardas tu ropa influye en su vida útil.

Cambiar el placard con cada temporada parece una tarea hogareña muy fácil, pero tiene más impacto del que muchos imaginan. La forma en la que se guarda la ropa puede definir si se mantienen en buen estado para la siguiente temporada o si aparecen problemas inesperados meses después.

Entre ellos se encuentran los olores desagradables , manchas o telas dañadas , que suelen ser consecuencia de errores básicos en el guardado. En la mayoría de esos casos, el inconveniente no está en la ropa, sino en los materiales y lugares elegidos para conservarla.

El uso de bolsas plásticas cerradas es uno de los errores más frecuentes al momento de guardar la ropa. Si bien parecen prácticas, en realidad generan un ambiente poco favorable para los tejidos.

Con algunos cuidados básicos a la hora de guardar la ropa, se puede prolongar su vida útil.

El principal problema es que este material no permite el paso del aire , lo que inevitablemente provoca que la humedad quede atrapada en el interior, generando un olor a encierro o incluso fomentando la aparición de moho . Además, cualquier resto de transpiración o perfume que haya quedado en la prenda se intensifica con el tiempo y aunque la ropa parezca limpia, esos residuos pueden transformarse en manchas complicadas .

Otro punto a tener en cuenta es que este tipo de bolsas favorece la deformación de algunas telas . Al no tener ventilación ni una estructura firme, las prendas quedan comprimidas durante largos períodos. Por eso los especialistas en cuidado textil aconsejan evitar este método y optar por alternativas que permitan la circulación de aire y mantengan la ropa en mejores condiciones.

Cuidar Ropa La clave para cuidar la ropa está en elegir bien los materiales, preparar cada prenda y prestar atención al entorno donde se conserva. Pexels

Los diferentes materiales recomendados para guardar tu ropa de temporada

Elegir el contenedor adecuado es fundamental, ya que existen varias opciones que ayudan a conservar las prendas sin comprometer su estado. Por ejemplo, las cajas plásticas con tapa son una alternativa muy elegida porque protegen del polvo y permiten apilar, aunque es preferible no llenarlas en exceso para que el contenido no quede demasiado ajustado.

Las cajas de cartón también son muy útiles, especialmente para las telas que necesitan una mayor ventilación. Lo fundamental es ubicarlas en espacios secos para evitar que absorban humedad. Otra alternativa muy buena son las bolsas de tela o algodón, ya que permiten que el aire circule y son ideales para prendas delicadas o livianas.

En el caso de ropa que se guarda colgada, las fundas de tela las protegen del polvo sin sacarles el aire, algo que sí pasa con las fundas plásticas. El papel de seda sin ácido sirve para envolver prendas más sensibles, evitando roces y ayudando a conservar la forma original.

Lugares de guardado para evitar la humedad y los malos olores

Los ambientes secos con una temperatura estable son los más recomendados, como por ejemplo un placard cerrado o la parte alta de un armario. Además, la luz directa tampoco es conveniente, ya que puede afectar los colores con el paso del tiempo, por eso lo mejor es un lugar oscuro o con poca exposición solar.

Otro aspecto a tener en cuenta es evitar el contacto con el suelo, más que nada en espacios donde puede haber humedad. Algo que puede mejorar la ventilación es ubicar las cajas en estantes, ya que reduce los riesgos. Para reforzar el cuidado, se pueden sumar bolsas antihumedad o saquitos aromáticos, porque mantienen un aroma agradable y previenen los problemas derivados del encierro.

Cuidar Ropa Las bolsas de plástico arruinan la ropa, por eso hay que buscar otras maneras de guardarla. Pexels

Cuáles son los errores más comunes

Entre las fallas más habituales están: