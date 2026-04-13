Cristian Cuti Romero jugará el Mundial con la Selección argentina: qué se sabe de su lesión + Seguir en









Pese a la preocupación inicial, el defensor llegaría en condiciones tanto al cierre de la temporada como a la próxima Copa del Mundo.

Cuti Romero jugará el Mundial

El defensor Cristian “Cuti” Romero encendió las alarmas en el Tottenham Hotspur tras sufrir una lesión durante los últimos compromisos del club inglés, generando preocupación tanto en su equipo como en la Selección argentina.

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De acuerdo al parte médico (será oficial en las próximas horas), presenta una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha, con un tiempo estimado de recuperación de entre 5 y 8 semanas. Esta situación lo marginará de algunos partidos en la Premier League, en un tramo clave de la temporada para el conjunto londinense.

Sin embargo, con el correr de los días el panorama se volvió más alentador y hoy se da prácticamente por hecho que sí podrá jugar, tanto en el cierre de la temporada como con la Selección argentina en la próxima Copa del Mundo, siempre y cuando continúe evolucionando de manera favorable. La información fue confirmada por Martín Arévalo en ESPN.

Cuti Romero podría llegar a disputar los últimos amistosos con la Selección Con el plazo estimado mencionado, el central del Tottenham Hotspur podría llegar en condiciones de participar en el amistoso del 9 de junio frente a Islandia, lo que sería clave para retomar ritmo futbolístico, sobre todo a pocos días del inicio de la competencia mundialista.

captura lesion cuti romero llanto Con el plazo estimado mencionado, el central del Tottenham Hotspur podría llegar en condiciones de participar en el amistoso del 9 de junio frente a Islandia, lo que sería clave para retomar ritmo futbolístico, sobre todo a pocos días del inicio de la competencia mundialista. Además, estos tiempos le dan margen para integrar la lista definitiva de 26 jugadores que definirá Lionel Scaloni para la Selección argentina, en un escenario que, si bien generó preocupación inicial, hoy aparece más alentador.