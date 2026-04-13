Lionel Scaloni en alerta: cómo están los lesionados de la Selección argentina a dos meses del Mundial + Seguir en









La enfermería de la Selección Argentina está repleta a dos meses del debut en la Copa del Mundo. Conocé los detalles.

Cómo están los lesionados de la Selección Argentina a dos meses del Mundial

A dos meses del comienzo del Mundial, la Selección Argentina vivió un fin de semana de terror, con varios sustos. Cristian "Cuti" Romero salió llorando de la cancha por su lesión y "Dibu" Martínez se bajó del partido de Aston Villa por prevención.

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Estas complicaciones físicas se suman a las lesiones de Juan Foyth y Joaquín Panichelli (ambos descartados del Mundial por una rotura de ligamento), Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez y Leonardo Balerdi.

Todos ellos arrastran distintas molestias o lesiones que los dejaron afuera de la última convocatoria de Lionel Scaloni a la Selección Argentina para los amistosos en el país ante Zambia y Mauritania.

Los lesionados, uno por uno Sobre este pasado fin de semana, "Cuti" Romero sufrió una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha en la derrota de Tottenham por 1-0 ante Sunderland y llegará al límite a la Copa del Mundo.

Lo del cordobés es lo que más preocupa al cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Si bien lo positivo es que no tendrá que ser operado, lo cierto es que los plazos normales de recuperación rondan entre cinco y siete semanas, por lo que arribaría a la Copa del Mundo sin rodaje.

En tanto, Emiliano Martínez fue otro de los protagonistas cuando realizaba el calentamiento previo al encuentro de Aston Villa a Nottingham Forest. El arquero sintió una sobrecarga en el gemelo que lo dejó afuera del duelo. Más allá de eso, lo de "Dibu" no sería para preocuparse de cara a la Copa del Mundo. Lautaro Martínez, goleador de Inter, viene con problemas físicos desde hace tiempo. El 18 de febrero se había desgarrado el sóleo de la pierna izquierda, volvió luego de 45 días con un doblete ante Roma, pero en ese mismo encuentro sufrió una leve distensión en la misma zona de su lesión. image Las buenas noticias son que Gonzalo Montiel volvió a jugar en River después de su desgarro y se perfila para ir a la Copa del Mundo. Lo mismo Leonardo Balerdi, quien se había perdido la última fecha FIFA pero ya se reincorporó en Olympique de Marsella. En tanto, Giovani Lo Celso, quien pelea por meterse en la lista luego de haberse perdido Qatar 2022 por una lesión ligamentaria, volvió a sumar rodaje en Betis este domingo y dejó atrás su molestia muscular en el recto anterior del muslo derecho, que le demandó dos meses.