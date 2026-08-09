Huracán venció a San Lorenzo y volvió a ganar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

Con dos goles de Jordy Caicedo, el Globo se impuso por 2-0 y extendió a ocho partidos su invicto en el clásico. El arquero Orlando Gill fue expulsado en el segundo tiempo y dejó al Ciclón con diez jugadores.

Jordy Caicedo convirtió los dos goles de la victoria de Huracán en el clásico.

Huracán derrotó 2-0 a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 , y volvió a imponerse en ese escenario después de casi 25 años. Jordy Caicedo convirtió los dos goles del encuentro, mientras que el conjunto local terminó con diez jugadores por la expulsión del arquero Orlando Gill .

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El equipo dirigido por Diego Martínez fue superior en los momentos decisivos y golpeó por primera vez sobre el cierre de la etapa inicial. A los 46 minutos, luego de una serie de remates rechazados dentro del área, Caicedo aprovechó la pelota suelta y abrió el marcador.

Hasta ese momento, el encuentro había sido parejo y con pocas situaciones claras. San Lorenzo intentó generar peligro mediante Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello , pero se encontró con una defensa firme y con las intervenciones de Hernán Galíndez .

Huracán amplió la diferencia a los 11 minutos del complemento. Facundo Kalinger asistió a Caicedo, quien volvió a imponerse en el área y marcó el 2-0 para completar su doblete.

La situación de San Lorenzo se complicó todavía más cinco minutos después, cuando Gill fue expulsado por conducta violenta. El arquero había sido amonestado poco antes y obligó al entrenador Néstor Gorosito a retirar a Nicolás Blanco para permitir el ingreso de José Devecchi .

Con un jugador más, el Globo administró la ventaja y contó con oportunidades para ampliar el resultado. Juan Francisco Bisanz estuvo cerca de convertir el tercero, pero uno de sus remates se estrelló contra el palo y otro fue contenido por Devecchi.

El Ciclón buscó descontar durante los minutos finales, aunque no consiguió superar a Galíndez. El arquero de Huracán respondió ante los intentos de Cuello, Nicolás Tripichio y Teo Rodríguez Pagano para conservar su arco invicto.

¡DOBLETE DE JORDY CAICEDO PARA EL 2-0 FINAL DEL GLOBO! El ecuatoriano y una definicion top para sentenciar el triunfo de Huracán ante San Lorenzo.



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Las rachas que cortó Huracán en el Nuevo Gasómetro

El triunfo le permitió a Huracán volver a ganar en el Pedro Bidegain después de casi 25 años. Su anterior victoria en ese estadio había sido en diciembre de 2001, con un gol de Emanuel Villa.

El conjunto de Parque Patricios también profundizó su buen presente frente a San Lorenzo: alcanzó los ocho clásicos consecutivos sin derrotas, la mejor racha invicta de su historia ante el Ciclón.

En 2009, Huracán había ganado como visitante por 1-0 con un gol de Paolo Goltz, aunque aquel partido se disputó en La Bombonera por cuestiones de seguridad.

Con este resultado, el Globo llegó a siete puntos y escaló al sexto puesto de la Zona B. San Lorenzo, en tanto, quedó decimocuarto en la Zona A con tres unidades y continúa sin encontrar regularidad en el certamen.