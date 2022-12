Neymar volvió a entrenar y Brasil se ilusiona con su regreso al Mundial de Qatar

Luego de la práctica, el jugador de 30 años publicó en las redes sociales la frase en inglés "I feel good, I knew that I would now (Me siento bien, sabría que así sería)", que sacó de la canción "I got you" del cantante estadounidense James Brown, consignó la agencia italiana Ansa.

Rodrigo Lasmar, médico de la selección "canarinha" había adelantado más temprano que "Neymar y Alex Sandro (que también se lesionó en el primer partido del Grupo G), comenzarán a trabajar con pelota hoy y veremos cómo están".

"Según como se sientan en estos dos días, evaluaremos si están para volver o no", afirmó el doctor sobre el progreso de las dolencias de ambos futbolistas y agregó sobre Danilo (lesión en el tobillo) que "presenta una evolución muy positiva".

Brasil terminó líder el Grupo G con 6 puntos, fruto de las victorias ante Serbia (2 a 0) y Suiza (1 a 0) y la caída frente a Camerún (1 a 0). El lunes 5 de diciembre jugará su paso a cuartos del Mundial ante Corea de Sur.