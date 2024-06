Novak Djokovic avanzór a cuartos de final en Roland Garros y enfrentará a Francisco Cerúndolo

"Las cosas podrían haberse gestionado de otra manera" por parte de la organización del torneo, pero "no quiero entrar en ese debate", se limitó a decir el serbio.

Pero más allá de la anécdota, la victoria ante Musetti permitió a Djokovic igualar el récord de 369 victorias en Grand Slam del suizo Roger Federer y alcanzar por 15ª vez consecutiva los cuartos de final del torneo parisino.

Todo podría haber cambiado de haber perdido ante Musetti, lo que le hubiese supuesto su peor resultado en Roland Garros desde 2009.

Mañana por la tarde, frente al argentino Franisco Cerúndolo, Djokovic podrá seguir ampliando su leyenda y buscar su 25ª título de Grand Slam ,lo que le convertiría en el tenista con más 'grandes' de la historia, superando a la australiana Margaret Court, con la que actualmente está empatado.

Pese a los números, todo parecía indicar que Djokovic quizás no estaba en condiciones de revalidar su corona en París.

NOLE DJOKOVIC.JPG El guerrero Novak Djokovic suelta su raqueta tras derrotar al joven italiano Lorenzo Musetti luego de batallar casi 4 horas y media. Reuters

El serbio se presentó en París no solo sin haber ganado ningún título esta temporada, algo que en su carrera sólo le había ocurrido en 2022, sino que tampoco había disputado ninguna final, teniendo las semifinales de Australia, Montecarlo y Ginebra como mejores resultados.

"Claro que estoy preocupado. No he jugado para nada bien este año", llegó a decir tras perder en la ciudad suiza frente al checo Tomas Machac, 44º del mundo, en un partido en el que llegó incluso a pedir asistencia médica y luego explicó que había tenido problemas estomacales.

En el último torneo antes de Roland Garros, el Masters 1000 de Roma, Djokovic perdió en tercera ronda frente al chileno Alejandro Tabilo y no parecía haberle funcionado le plan de haberse vuelto a Belgrado a entrenarse tras caer eliminado en Montecarlo, saltándose el Masters 1000 de Madrid.

Pero tras una semana en París, sus rivales ya lo saben: el rey no tiene intención de abdicar fácilmente.

"Tiene 37 años, 24 títulos del Grand Slam, son las dos de la madrugada y pelea como un guerrero", destacó el extenista francés Fabrice Santoro, ahora comentarista de televisión, destacando el espíritu competitivo de Djokovic.

"Es como Lebron James, que tiene 39 años pero lucha hasta el final, lo da todo y le encanta eso. Es increíble ver algo así", dijo por su parte otro legendario extenista, John McEnroe, también en tareas televisivas.

Un espíritu competitivo que Djokovic muestra cada vez que está en un grande: "Mentalmente, me concentro casi exclusivamente en los Grand Slams... y este año en los Juegos Olímpicos", dijo 'Nole' el pasado jueves tras vencer en segunda ronda al español Roberto Carballés.

"Sé de lo que soy aún capaz de hacer en los Grand Slams y eso me lleva a jugar mi mejor tenis. Si todavía juego a este nivel es porque quiero realmente hacer historia en este deporte", añadió. "En mi cabeza tengo la convicción de que aún puedo ganar otro" Grand Slam, reiteró.

Carlos Alcaraz ganó cómodo y sigue en carrera

En tanto, el español Carlos Alcaraz (N° 3) se clasificó para los cuartos de final tras imponerse hoy en la pista Philippe Chatrier al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.21) en tres sets, por un cómodo 6-3, 6-3 y 6-1.

De esta manera, el joven murciano de 21 años se mete por tercera vez consecutiva en los cuartos de final de la gran cita de la temporada de polvo de ladrillo.

"Hay que valorar que unos cuartos de final en Grand Slam es un muy buen resultado pero aquí, si pensamos que es sólamente un buen resultado, estaríamos siendo mediocres, siempre queremos más", comentó el murciano en rueda de prensa.

CARLOS ALCARAZ.jpg El grito de desahogo del español Carlos Alcaraz, que se clasificó para los cuartos de final tras imponerse hoy al canadiense Felix Auger-Aliassimeen tres sets, por un cómodo 6-3, 6-3 y 6-1. Reuters

El año pasado, Alcaraz alcanzó las semifinales, donde perdió con el serbio Novak Djokovic, posterior campeón de la prueba.

"Nosotros buscamos ganar el torneo: lo que no sea ganar el torneo, es un sabor agridulce", añadió.

Alcaraz se mostró muy sólido con su juego, jugó su mejor tenis en lo que va de torneo y desarboló al canadiense con 34 golpes ganadores en un partido que duró dos horas y 20 minutos.

"Conforme van pasando las rondas, cada vez me voy encontrando más cómodo con el nivel de mi derecha. Como todos los jugadores, una vez que van pasando las rondas te vas encontrando cada vez mejor y más a gusto en pista, con un nivel bastante bueno", dijo sobre su evolución en el torneo.

Auger-Aliassime también pareció por momentos mermado físicamente y en el segundo set, con 3-2 abajo en el marcador, fue atendido por el fisioterapeuta por unas molestias en el muslo izquierdo.

Alcaraz, exnúmero 1 mundial y ganador ya de dos torneos del Grand Slam, se enfrentará con el griego Stefanos Tsitsipas por una plaza en semifinales, al que derrotó en las cinco ocasiones en las que chocaron previamente, incluido en cuartos de final de Roland Garros el año pasado, en tres sets, por 6-2, 6-1 y 7-6 (7/5).

"Todavía no me ha ganado en los partidos que hemos jugado, los he ganado todos. No quiere decir que tenga que jugar al 50%, pero sé qué tengo que hacer tácticamente", dijo sobre el griego, de quien dijo tener la "clave" para ganarlo.

En el cuadro femenino, Iga Swiatek, defensora del título, lideró el avance de los favoritos a cuartos de final en una doble jornada, después de que Novak Djokovic selló una épica victoria en un partido que terminó de madrugada.

Con Roland Garros aún en ebullición tras el maratón que supuso la última final del Grand Slam sobre tierra batida, a las tres de la madrugada (hora local), Swiatek, primera cabeza de serie, ofreció una clase magistral para derrotar a Anastasia Potapova por 6-0 y 6-0 en 40 minutos.

La estadounidense Coco Gauff no fue tan implacable como su rival polaca, pero fue igual de eficaz al imponerse a Elisabetta Cocciaretto por 6-1 y 6-2 en una hora, antes de que la campeona de Wimbledon, Marketa Vondrousova, arrollara a la serbia Olga Danilovic por 6-4 y 6-2.

También, la tuneciina Ons Jabeur prosiguió su carrera hacia su primer Grand Slam al derrotar a la danesa Clara Tauson (6-4 6-4)