Paredes habló de la interna en la selección argentina con el "Papu" Gómez

Imágenes distantes del "Papu" con sus compañeros tras el Mundial , sumado a la falta de actividad en redes sociales, alimentaron la conspiración. Además, su mujer dejó de seguir a referentes del equipo y sus esposas, con las que eran amigas. Por otro lado, Scaloni no volvió a convocar más a Gómez , ni siquiera para los festejos en el país.

Leandro Paredes fue quien decidió romper el silencio sobre esta cuestión y se convirtió en el primer jugador de la "Albiceleste" en meterse en el tema. “Lo del Papu Gómez es un rumor que se dijo en internet y no sé por qué, pero no, no pasó nada”, explicó en una nota con el youtuber Ezzequiel.