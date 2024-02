Paulo Dybala brilló en Roma con sus tres goles

La ventaja parcial duró poco para el local, porque dos minutos más tarde el colombiano Duván Zapata marcó el empate transitorio.

Sin embargo, Roma se recuperó del golpe en el final del primer tiempo y, a los 13 de la segunda parte, el mismo Dybala volvió a poner en ventaja a su equipo con un preciso remate desde fuera del área. Y, a los 24, volvió a aparecer, tras una gran combinación con el delantero belga Romelu Lukaku, para marcar el tercer tanto de su equipo.

Sobre la hora, Torino descontó con un gol en contra de Dean Huijsen, pero finalmente Roma pudo sellar su decimotercera victoria en la temporada.

Dybala, quien no lograba un hat-trick desde el 2 de octubre del 2018, cuando convirtió tres goles en la goleada de Juventus por 3-0 ante Young Boys por la Fase de Grupos de la Champions League, llegó a los 11 tantos en 18 partidos disputados en esta temporada de la Serie A.

Con la victoria, el equipo de la capital llegó a los 44 puntos y se mantiene sexto en el campeonato, en puesto de ingreso a la próxima Conference League. Por el lado de Torino, marcha décimo, con 36.

Embed - ROMA-TORINO 3-2 | HIGHLIGHTS | Dybala scores THREE at the Olimpico! | Serie A 2023/24