Pese al reclamo del Gobierno, AFA confirmó que Argentina jugará el Sudamericano Sub 20

La ministra Bullrich aseveró que no mandarían al equipo por miedo a secuestros y la entidad nacional afirmó la presencia. Conmebol tampoco cambiaría la sede.

Echeverri será la gran figura de Argentina en el Sudamericano Sub 20.

La AFA confirmó hoy que la Selección Argentina Sub 20 participará del Torneo Sudamericano de la categoría que se disputará en Venezuela a fin de mes, a pesar de que el Gobierno Nacional aseguró que el país no mandaría a los jóvenes para no exponerlos a un "secuestro".