Nicolás Varrone rompió el silencio tras su salida: "Perdí plata por correr en Fórmula 2"

El piloto argentino habló públicamente por primera vez desde su salida de Van Amersfoort Racing, donde corría en la división inferior de la Fórmula 1.

El piloto argentino Nicolás Varrone , exintegrante de la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing en la Fórmula 2 , comentó que aceptó la propuesta en la categoría inferior a la Fórmula 1 “por el desafío” que representaba, y no por el dinero .

El conductor de 25 años aseguró que perdió dinero con tal de cumplir su sueño, ya que renunció a un contrato “muy bueno” que tenía en Endurance, el Mundial de Resistencia.

El piloto tomó la decisión de dejar la categoría hace poco menos de una semana, luego de una temporada en la que solo pudo sumar en tres carreras de 24, con 15 puntos y ubicado en el vigésimo puesto del campeonato.

Tras dejar vacante su ansiada butaca en F2, tras seis meses de competencia en los que no pudo cumplir con las expectativas, Varrone explicó los motivos por los cuales dejó todo para ser parte de la categoría de monoplazas.

“Perdí plata por correr en Fórmula 2” , comenzó el nacido en la localidad de Ingeniero Maschwitz , que comentó que aceptó el lugar en el equipo VAR “por el desafío y lo que significaba tener la chance” , algo que lo “movilizó” .

Tras asegurar que “nunca pasó por la fama o por la plata”, Nicolás Varrone comentó que el reto “era una locura” pero “sentía que podía hacerlo”, además de querer probarse a sí mismo en una competencia muy exigente y distinta a lo que estaba acostumbrado.

“Era un desafío personal, de ponerle el pecho a las balas”, comentó el campeón de las 24 Horas de Le Mans en su división, en 2023, que también admitió que llegó a tomar como una “motivación” el hecho de ir a luchar y medirse en “situaciones muy difíciles”.

Por último, sobre el apartado económico, Varrone detalló que no tenía un sueldo y que incluso renunció a ganar “muchísimo” dinero en un contrato “muy bueno” que tenía en endurance, por lo que opinó que su decisión de aceptar el desafío “no fue la mejor”.