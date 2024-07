Poco olímpico: hinchas franceses abuchearon a Los Pumas y al himno argentino

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lospumas7arg/status/1816546333576307178&partner=&hide_thread=false Todo un país sale a la cancha



Minutos para los cuartos de final #SeVenComoNunca | #Paris2024 pic.twitter.com/hRl167yI2e — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) July 25, 2024

"Me encanta el ambiente. No sé si están heridos por Messi y la Copa del Mundo o porque no les gustamos. Tal vez estén asustados por nosotros, no lo sé", había dicho Marcos Moneta, figura de Los Pumas 7s en la previa.