La Argentina pisa fuerte en PDAC 2026: señales regulatorias, RIGI y récord exportador seducen a inversores globales

En el Argentina Day de la Prospectors & Developers Association of Canada en Toronto, funcionarios y provincias mostraron el nuevo marco de incentivos y los proyectos en marcha, en un escenario de alto interés internacional por el potencial minero del país.

Funcionarios nacionales y provinciales presentaron oportunidades de inversiones mineras en el Argentina Day, el máximo evento criollo organizado en la PDAC 2026 de Toronto en Canadá . Cientos de empresarios, abogados, geólogos y representantes de las principales compañías y fondos de inversión del mundo colmaron la Sala 106 del segudo subsuelo del Metro Convention Center de Toronto (MCCT) para escuchar de primera mano qué sucede en Argentina, hasta dónde puede llegar el potencial y cuándo se transformará en realidad.

Muchas de las respuestas a esos interrogantes se explicaron por las cifras récord de exportaciones mineras del 2025; el fuerte impulso a la adhesión de proyectos mineros al RIGI , que ya representan el 60% del total aprobado; la media sanción a la adecuación de la ley de Glaciares -y posible sanción final en Diputados en el corto plazo-; la liberación de las importaciones que facilita el desarrollo de proyectos; y otros pequeños guiños regulatorios y aceleración de permisos ambientales que dan las provicias -verdaderas administradoras de los recursos naturales- para que ese potencial se convierta en realidad. De fondo, la tensión por el conflicto con Irán y la escalada de los precios del petróleo y los metales se llevó la principal preocupación. Pero de eso se hablará en los pasillos de la PDAC, no sobre el escenario.

Las palabras de apertura y bienvenida estuvieron a cargo de Josefina Martínez Gramuglia , embajadora de Argentina y Stewart Wheeler , embajador de Canadá en Buenos Aires.

"En 2025 las exportaciones mineras argentinos alcanzaron los 6.000 millones dólares, un hito histórico", dijo Gramuglia ante un auditorio repleto, desbordado y con decenas de personas afuera, sin poder ingresar. "Tenemos 12 proyectos aprobados bajo el RIGI y 18 más en evaluación. Estas aprobaciones fueron seguidas por progresos concretos en la construcción y contratación de empleo, como en Los Azules de McEwen Copper, Vicuña o San Jorge en Mendoza, que ya tiene aprobación ambiental legislativa", indicó y ratificó que Canadá sigue siendo el país de origen de las mayores inversiones mineras en Argentina. "Seis de nuestras 13 operaciones metálicas principales son de fondos canadienses, y las compañías canadienses tienen interés en 85 proyectos más en nuestro país" , afirmó.

Wheeler celebró los lazos entre países. "Como embajador de Canadá en Argentina estoy muy orgulloso de este hecho (por el Argentina Day en PDAC). Canadá y Argentina somos muy similares, federaciones con inmensas extensiones geográficas, diversidad humana y riqueza geológica . Tenemos una experiencia en Canadá en desarrollo minero y queremos compartirlo y acompañar a la Argentina, y lo hacemos con un gran placer".

Argentina DAY PDAC 2026 Toronto Canadá Sebastián D. Penelli

El primer panel lo protagonizaron Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, Luis Lucero, secretario de Minería, y Diego Sucalesca, titular de la Agencia Nacional de Inversiones.

¿Qué cambió para que Argentina ahora sea más atractiva para las inversiones?, le preguntaron a González. "Lo que es diferente es que el Presidente está luchando en lo que le llaman las batallas culturales, batallas que la mayoría de los políticos intentan evitar. Como ejemplo, lo que pasó la semana pasada en el Congreso con la ley de Glaciares, que pudimos conseguir que el Senado aprobara cambios significativos que podrían ayudar en el desarrollo de la minería. Y creo que RIGI es clave, aunque no solo el RIGI en sí mismo, sino con los cambios sustanciales que están sucediendo en la economía argentina y el marco político no serían tan poderosos como lo son".

Según el viceministro coodinador, el RIGI es un régimen "extremadamente poderoso, que proporciona una estabilidad de 30 años, tanto desde un punto de vista monetario como fiscal, con el acceso preferencial a las monadedas, y que fue aprobado por la ley, con incentivos significativos, pero una parte integral de un retorno mucho más amplio".

Suculesca recalcó que en Prom Argentina buscan "impulsar activamente la promoción de los negocios internacionales desde Argentina en todo el mundo" y que llegaron a PDAC con dos stand ampliados, con empresas locales que buscan esas oportunidades. "Hemos aumentado la participación en PDAC. No solo tenemos el pabellón institucional, sino también acompañamos a empresas que quieren la internacionalización de sus servicios", subrayó.

image

Lucero puso en foco la adecuación de la ley de Glaciares, la protección del ambiente y en la posibilidad que las provincias con el IANIGLIA completen en conjunto el inventario. "La ley así como está prohibe (la minería) y nosotros tenemos que permitirla, porque si no, no vamos a permitir que los proyectos mineros brindaren un potencial tremendo y un mejoramiento de la calidad de vida de la gente alrededor del proyecto. (Con la nueva ley) estamos permitiendo a la ciencia que venga a participar, para demostrar cuál es la actual contribución de las formaciones (glaciares) a las cuencas hídricas, dando el poder a decidir qué hacer con los recursos a las autoridades provinciales, que son las que en realidad conocen sus territorios".

González también puso sobre la mesa los desafíos pendientes, un tema recurrente y de lo que hoy se habla en PDAC con inversores internacionales para buscar una solución. "Tenemos un problema de infraestructura y no se aplica solo a la minería", sostuvo el secretario coorinador. "Estamos aquí para crear condiciones para que el sector privado -no solo los operadores mineros-, sino también las empresas que estén dispuestas a construir y operar esta infraestructura", añadió, y detalló que además de caminos, puentes y calles se necesita construir redes energéticas, sistemas de evacuación, plantas de tratamiento, tal como ocurrió en la industria oil&gas, donde ya se ven inversiones en infraestructura.

"Eso está sucediendo y viene del sector privado", recordó González. "Le decimos a las empresas que cuenten con nosotros para ayudarles a crear condiciones. Si hay obstáculos que vean en la regulación que podemos lidia , lo lidiaremos. Ahora, si es solo por el financiamiento, no abrimos la puerta, eso no está disponible en el Estado".

También lo había dicho la emanbajada argentina: "Convertir el pipeline (de proyectos mineros) en producción también requiere infraestructura y inversiones logísticas, y eso es exactamente donde se centra la próxima fase de nuestra agenda".

En esa misma línea, Lucero remarcó el avance de la privatización de algunas rutas nacionales y del tren Belgrano Cargas, que según pudo saber este cronista, pronto tendrá su pliego de licitación finalizado para los interesados. "El Presidente ha sido muy claro en el hecho de que no se podrán aplicar fondos nacionales (para obras). Pero estamos tratando de ser muy creativos. Las empresas son muy entendidas y estamos trabajando hacia soluciones", sentenció el secretario.





En el cierre del primer panel del Argentina Day, González no dejó pasar la oportunidad para resaltar la figura de Javier Milei, que como ocurre habitualmente con lo interlocutores del exterior despierta asombro y extrañeza. "Tenemos a un Presidente que está dispuesto a hacer las cosas correctas, lo que sea que sea. Cada vez que un Presidente se encuentra con un ejecutivo de la minería o del sector que sea, les dice: ¨quiero que hagas dinero, dime cómo puedes hacer dinero (y te ayudaremos), por que si haces dinero significa que va a ser mejor para el país, que vas a estar creando empleos¨"