¿Por qué Lionel Messi le regaló su camiseta firmada a Selena Gómez?

Mientras tanto, Messi piensa en el encuentro de su equipo, Inter Miami, de mañana por la Major League Soccer (MLS), contra Chicago Fire. Si bien todavía no está del todo bien físicamente y no está confirmado si formará parte del plantel o no, se espera que el 10 se sume al resto del plantel en Chicago.

Selena Gómez, una gran admiradora de Lionel Messi

Aunque Selena Gómez y Lionel Messi pertenezcan a dos mundos muy separados como lo son la música y el deporte, ya se había visto a la cantante estadounidense a comienzos de temporada yendo a ver al Inter Miami contra Los Angeles FC. Durante el partido, la artista no paro de reaccionar con mucha emoción a todas las intervenciones del argentino.

Una vez finalizado el encuentro, un periodista de ESPN le preguntó a Gómez si quería dejarle un mensaje a Messi y dijo sin dudar: "Te amo mucho", aseguró en español.