¿Por qué Marcos Rojo tuvo que ser expulsado por golpear a Romero?

Marcos Rojo es uno de los jugadores con más licencias arbitrales del fútbol argentino y sudamericano . Así quedó demostrado en la noche del miércoles en la Bombonera , donde el siempre flojo juez brasileño Wilton Sampaio no aplicó con firmeza el reglamento contra el capitán de Boca .

El ex Estudiantes de La Plata abrió claramente su brazo más allá de su rango de acción para buscar la pelota e impactó en el rostro del delantero rival con vehemencia y mala intención. Pese a todas las quejas inmediatas de los jugadores de Racing, en la cabina del VAR no revisaron la jugada ni llamaron al juez. Aquí no ha pasado nada.