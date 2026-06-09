La pelota oficial del Mundial tendrá innovaciones tecnológicas que influirán directamente en el juego. Conocé los detalles.

Por qué Trionda, la pelota del Mundial 2026, será protagonista e influirá en los pases y disparos lejanos

La Trionda será la gran protagonista del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México . El portal MIT Technology Review realizó un informe basado en estudios que analizaron cómo influirá la pelota oficial durante el certamen: los lanzamientos largos podrían ser más complejos y la distancia total sería menor.

En resumen, "Trionda podría penalizar ligeramente los tiros de larga distancia, pero debería recompensar la técnica precisa y la trayectoria predecible. Los arqueros, los defensores que realizan pases largos y los tiradores de larga distancia son los primeros en los que buscaría diferencias visibles” , afirmó John Eric Goff , investigador de física deportiva y futuro profesor de ingeniería práctica en la Universidad de Purdue.

El análisis difundido por MIT Technology Review fue realizado por un grupo que lleva 20 años estudiando la física de los balones de la Copa del Mundo.

Sus pruebas en túneles de viento se hicieron en la Universidad de Tsukuba, Japón , donde el balón se fija a una varilla metálica conectada a una balanza de fuerzas para medir resistencia aerodinámica y sustentación a velocidades de entre siete y 35 metros por segundo.

En este contexto, el cambio fundamental para el Mundial 2026 estaría enfocado en que la pelota podría volverse más estable y previsible cuando baja la velocidad, pero en remates largos tendería a desacelerarse antes, por lo que esas trayectorias podrían terminar unos metros más cortas.

image

Goff explicó que el equipo prueba la pelota en distintas orientaciones. A partir de esas mediciones, se calculó el coeficiente de resistencia aerodinámica, un valor que determina cuánto se opone el aire al movimiento del balón en vuelo

“Las trayectorias de los tiros largos podrían ser unos metros más cortas”, remarcó el investigador sobre la flamante pelota.

Según un comunicado de la FIFA en el que puntualizó en las innovaciones de la Trionda, destacó que “su composición, a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme”.