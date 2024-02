Porto le ganó sobre la hora a Arsenal y quedó bien parado en la Champions League

Con Alan Varela (ex Boca) entre los titulares, Porto se impuso 1-0 a Arsenal como local, con un gol de Galeno. La revancha, el martes 12 de marzo en Londres.

Con un golazo sobre la hora del volante ofensivo brasileño Galeno , Porto , con el argentino Alan Varela (ex Boca ) entre los titulares, sacó una mínima ventaja y le ganó 1-0 a Arsenal , que tendrá que dar vuelta la historia en Londres el martes 12 de marzo, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League .

Fue un resultado que hizo justicia a los méritos vistos en el estadio de Do Dragao, pero que deja abierta la serie para la vuelta en el Emirates Stadium de Londres . En un partido muy táctico y poco atractivo, las mejores ocasiones fueron para Porto , que tuvo premio en los estertores del tiempo adicionado (90'+4'), cuando Wenderson Galeno sacó un latigazo desde fuera del área que hizo estéril la estirada del arquero español de Arsenal David Raya .

¡GOLAZO AGÓNICO DE GALENO PARA EL DELIRIO DE PORTO! No te pierdas la #ChampionsLeague en #StarPlusLA . pic.twitter.com/crgZXSk3gW

Ante un Arsenal lanzado en la Premier League , pero que no se mete entre los ocho mejores de la Champions League desde 2010, Porto hizo alarde de paciencia, sin descomponerse, para lograr llegar con ventaja al veredicto final el 12 de marzo en la capital inglesa.

Porto reunió más méritos

Porto, con el argentino Alan Varela (ex Boca), cinco jugadores brasileños (Otavio, Wendell, Eduardo Gabriel 'Pepe', Galeno y Evanilson) y con el zaguero portugués Pepe, ex del Real Madrid, como el jugador de más edad en disputar unos octavos de final en Champions League (40 años y a cinco días de cumplir 41), hizo más por llevarse un resultado positivo, pero la mala suerte y algo de falta de puntería hicieron que el marcador no se moviese hasta los últimos instantes.

Galeno, que ya había gozado de la mejor ocasión en el primer tiempo, vio a Raya ligeramente adelantado, y colocó la pelota en el palo largo, sumando su quinto gol en esta edición de la Champions League, en la que también ha dado tres pases de gol.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FCPorto/status/1760434105370697881&partner=&hide_thread=false Galeno MVP Champions League

Alan Varela Mérito e Valores Porto

Diogo Costa Clean Sheet #FCPAFC #UCL pic.twitter.com/vWKplLHwaO — FC Porto (@FCPorto) February 21, 2024

"Queremos estar en cuartos de final de la Champions League, tienes que ganar al oponente y eso es lo que tenemos que hacer en el Emirates. Nos faltó amenaza, nos faltó mucha más amenaza, más agresividad, sobre todo cuando teníamos la pelota en el último tercio", analizó Arteta, entrenador de Arsenal. Y sentenció: "Afinaremos algunas cosas para atacar mejor. Podemos hacerlo mejor".

La historia también les da motivos para la esperanza. La última vez que Arsenal se metió en cuartos de final, en 2010, fue tras ganarle a Porto 5-0 en la vuelta, en Londres.