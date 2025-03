Preocupación en la Selección Argentina por la lesión de Messi: ¿llegará bien contra Uruguay y Brasil?

El capitán de la "Albiceleste" no juega en el Inter Miami por una lesión muscular y comenzó a generar preocupación en el cuerpo técnico del seleccionado nacional. Por Eliminatorias, el 21 se jugará ante Uruguay y el 25 ante Brasil.

Lionel Messi volvió a estar ausente en un partido del Inter Miami por una lesión muscular. El rosarino no jugó este jueves por la Champions de la Concacaf .

Sin embargo, el entrenador de 40 años no ahondó más en la gravedad del asunto y se especuló que el "10" podía sumar minutos por la Copa de Campeones de la Concacaf, pero eso finalmente no pasó. ¿Acaso Messi se desgarró y no quisieron comunicarlo?