Presidente de Asociación de Fútbol de Uruguay se desmarcó de declaraciones de Bielsa en Copa América

"Hubo aspectos de la conferencia que no representan la opinión de la AUF", manifestó Ignacio Alonso, titular del ente rector del fútbol charrúa.

"Hubo gente que hizo el trabajo de la seguridad y hubo seguridad que no hizo el trabajo de no permitir el protocolo (de evacuar a los hinchas al campo de juego). Eso no se hizo hasta que vino una orden", puntualizó Ignacio Alonso. "Lo que describió Bielsa fue lo que vimos", afirmó sobre los dichos del DT sobre el final del encuentro ante Colombia.