Prohibieron el acceso a los estadios a los hinchas que agredieron a Luis Ventura

Tras ser identificado, uno de los responsables decidió dar su versión de los hechos en una televisiva. Aunque no reveló su nombre de pila, se presentó como Bogado y se mostró arrepentido: “ Soy consciente de que lo pude haber matado, pero no me di cuenta de que era él. No estoy en su contra y le quiero pedir disculpas públicamente y decirle que me arrepiento”.

El agresor aseguró no tener vínculos con la barra brava del club. “Soy hincha y socio. Ingresé a la cancha porque vi que entre cinco le estaban pegando a nuestro arquero, vi que el alambrado estaba caído y me metí. Lo vi con una silla, me lo crucé de frente y pensé que me iba a pegar”, relató.

Además, negó haber tenido formación en artes marciales: “No practiqué ni soy boxeador. No me justifico, pero quiero aclarar que toda mi familia es laburante y no es un clan”. Y concluyó: “Me merezco el derecho de admisión, no entro más a la cancha y eso lo acepto, me corresponde”.

Embed - Luis Ventura on Instagram: "El energúmeno y cobarde que me dejó así y hasta pudo matarme, se llama Sebas Maurito... Por ahora no digo el apellido y a quien responde, y por qué taba adentro de la cancha de Ballester, quien lo dejó entrar y salir de las agresiones.... a Victoriano le suspenden 6 jugadores que fueron las victimas y a los victimarios 4 que fueron los de.las facas tumberas y todas la Apuestas Clandestinas.... Ya voy a dar a conocer al Cangrejo que soborna pibes para que vayan pa tras para que escuchen su voz y cómo pudre la frescura del fútnol sano.... Para que empecemos a conocer a las lacras de nuestros pibes" View this post on Instagram A post shared by Luis Ventura (@luisventurasoy)

La AFA clausuró el estadio y suspendió a futbolistas

En paralelo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también intervino a través del Tribunal de Disciplina, que emitió un Boletín Oficial con sanciones a raíz del violento final del encuentro. El organismo ordenó la clausura de la cancha de Central Ballester, ubicada en Sarratea 10500, José León Suárez, hasta fin de año.

Además, se impusieron sanciones provisorias a 11 jugadores: cinco del equipo local y seis del visitante. Todos los futbolistas involucrados deberán presentar su descargo dentro del plazo reglamentario.

El partido de la fecha 19 de la Primera C dejó un saldo preocupante: un vestuario destrozado, jugadores agredidos y un técnico hospitalizado. Si bien Central Ballester y Victoriano Arenas difundieron comunicados cruzados y no llegaron a un consenso, la intervención del Estado y de la AFA marcó un claro rechazo institucional a la violencia en el deporte.