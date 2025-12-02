Cuándo juegan Boca vs Racing por la semifinal del Torneo Clausura + Seguir en









El Xeneize y la Academia tendrán un nuevo duelo mano a mano, por un lugar en la final del Torneo Clausura 2025.

Cuándo juegan Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2025 se encuentra en etapa de definición de los Playoffs. En la noche del lunes, quedó confirmado el clásico de Boca y Racing en semifinales.

El “Xeneize” viene de eliminar a Argentinos Juniors en la Bombonera, mientras que la “Academia”, que había sacado a River en octavos, hizo lo propio con Tigre este lunes.

Cuándo y dónde se juega Boca vs. Racing por el Torneo Clausura 2025 Como el formato del certamen establece que es local el equipo mejor clasificado en la fase de grupos, el clásico se jugará en la Bombonera, ya que Boca terminó primero del grupo mientras que Racing finalizó tercero.

En cuanto a la fecha, de momento no fueron oficializados ni días ni horarios, aunque está establecido que las semifinales se disputen en el fin de semana del domingo 7 de diciembre, y se especula que ese sea el día elegido.

Así quedaron las semifinales del Clausura 2025 Boca vs Racing

Gimnasia vs Estudiantes