La "Academia" sufrió dos expulsiones en los cuartos de final, que se le suman a una gran cantidad de jugadores lesionados. Así, Costas tendrá un equipo muy disminuido ante Boca.

Las duras bajas que tendrá Racing ante Boca en la semifinal

Racing venció a Tigre por penales en cuartos de final del Torneo Clausura 202 5 y ahora se medirá contra Boca , por un lugar en la gran final. La "Academia" tendrá enfrente al que es para muchos el máximo candidato, en su cancha, y deberá afrontar ese compromiso con algunas bajas de peso.

El equipo de Gustavo Costas terminó con un par de bajas importantes ante Tigre porque Santiago Sosa y Gastón Martirena fueron expulsados y no podrán disputar el clásico ante Boca.

Martirena vio la roja por una ingenuidad en el primer tiempo extra: por aplaudir al árbitro, que no lo perdonó.

Pero las malas noticias no terminaron ahí para Racing : a falta de cuatro minutos para el cierre del segundo tiempo extra, Santiago Sosa el recibió la segunda amonestación luego de una disputa por la pelota Alfio Oviedo , que terminó sangrando por la nariz.

Al respecto, Gustavo Costas remarcó su malestar: “Ya está, no vamos a llorar. Perdemos dos jugadores importantes. No entendí la de Martirena y tampoco comparto la primera amarilla de Santi (Sosa). Nos duele perder futbolistas de ese nivel”.

El otro jugador clave que podría perderse la semifinal es Santiago Solari, que salió al minuto 119 con una molestia muscular.

Como si no fuese poco, la enfermería de Racing ya está llena: Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez y Matías Zaracho no jugaron ante Tigre por distintas lesiones. En tanto, Elías Torres se recupera de una rotura de ligamentos.

Los reemplazantes en Racing para la semifinal ante Boca

Lo más probable es que el reemplazante en el lateral derecho sea Facundo Mura, quien aún no renovó su contrato y se iría a fin de año. Mientras que en el mediocampo hay varias opciones: Bruno Zuculini, Alan Forneris o hasta Franco Pardo, originalmente marcador central y quien entró frente al "Matador" en los minutos finales.