Peronismo bonaerense: más reclamos para renovar autoridades en la previa a la reunión del Consejo del PJ Por Ezequiel Rudman + Seguir en









El Consejo del PJ de la provincia de Buenos Aires intentará fijar fecha para designar nuevas autoridades del peronismo.

El peronismo bonaerense comienza a explorar nombres para renopvar autoridades.

Un pelotón de dirigentes del peronismo del interior de la provincia de Buenos Aires recalentó la previa de la reunión del Consejo partidario de este viernes al reclamar por escrito una "urgente" convocatoria a renovar autoridades. Se trata de un mensaje dirigido a Máximo Kirchner, titular del PJ bonaerense, quien plantea la posibilidad de llamar a internas a fines de febrero o marzo del año próximo.

“Solicitamos el llamado a elecciones partidarias en forma urgente, incorporando las afiliaciones que aún no se han hecho y promoviendo la participación de todas y todos los compañeros y militantes que así lo desean”, reclama un documento firmado por dirigentes de la quinta sección electoral donde también aparece el intendente de Villa Gesell y jefe del peronismo en ese municipio, Gustavo Barrera.

COMUNICADO PJ Este viernes se definirá fecha para ala elección de la nueva conducción del PJ bonaerense. Partido Justicialista Tensión en el PJ La tensión en el peronismo bonaerense comenzó a elevarse luego de que Julio Pereyra, presidente del PJ de Florencio Varela, junto al intendente Andrés Watson, ambos cercanos al Movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador Axel Kicillof, también difundieron una carta reclamando comicios internos. “El Justicialismo varelense (…) considera indispensable garantizar la plena vigencia de los mecanismos electorales partidarios”, señalaron en un texto titulado “Elecciones, Sí”. Allí también remarcaron que, ante el “difícil momento” que atraviesa la Argentina, solo la “participación activa y democrática, la organización y la unidad” permitirán defender los derechos conquistados.

La disputa por control del PJ bonaerense se recalentó tras los cuestionamientos explícitos de La Cámpora a Kicillof por la estrategia electoral que definió el gobernador ara los comicios locales del 7 de septiembre que finalmente llevaron al peronismo a un triunfo por mas de 14 puntos sobre la Libertad Avanza en seis de las ocho secciones electorales. Pero la presidencia del partido también tiene peso de cara a la definición de la candidaturas nacionales del 2027 teniendo en cuenta que el manejo de la lapicera en el PJ bonaerense permite contar con la firma del sello y apoderados para el armado de las boletas.

Mensaje a Máximo Kirchner A la firma de Barrera reclamando elecciones internas en el PJ bonaernse se sumaron Evangelina Almada, vicepresidenta PJ Necochea; Teodoro Luis Garcia, presidente PJ Balcarce; Julio Torradas, vicepresidente PJ General Belgrano; Sebastian Bavio, presidente PJ General Guido; Evangelina Goicochea, presidenta PJ General Lavalle; Claudia Berho, presidenta PJ General Madariaga; Guillermo Buñes, presidente PJ Monte; Horacio Errasquin, presidente PJ Pinamar; Emilio Hernan Tisera, presidente PJ Rauch; Nicolas Carrillo, congresal PJ Tandil; Myrian Carina Rodríguez, secretaria legal y técnica PJ Lobería.

“Las elecciones partidarias deben servir también para sumar a todas las vertientes del peronismo, teniendo en cuenta los diversos espacios que lo componemos. Dijo Juan Domingo Perón: El peronismo no es sectario ni excluyente. Todos pueden ser buenos Peronistas, por lo tanto, ningún sector, espacio u organización puede adueñarse de nuestro partido, mucho menos en los tiempos que corren", agrega la nota firmada por la dirigencia del peronismo de la quinta sección. Candidatos para el peronismo Entre los posibles sucesores de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense aparecen desde Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, hasta Federico Achával de Pilar, como síntesis de los distintos sectores, e incluso Verónica Magario, la vicegobernadora cada vez más cuestionada teniendo en cuenta que no está habilitada a competir por la gobernación al haber integrado la fórmula durante dos mandatos consecutivo y además sufre la avanzada de un grupo de intendentes con Mario Ishii a la cabeza para acceder a la vicepresidencia primera del Senado bonaerense y acotar su margen de acción en la Legislatura boaerense. En la reunión de este viernes en el municipio de Malvinas Argentinas con Leonardo Nardini como anfitrión se buscará definir una fecha para la renovación de autoridades y se comenzará a explorar la posibilidad de encontrar un candidato de unidad que permita desescalar la tensión interna en el peronismo bonaerense teniendo en cuenta que también está en disputa el nombre de un candidato o candidata para intentar suceder a Kicillof en la gobernación a partir de 2027.