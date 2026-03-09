Qatar levantó el paro del fútbol: ¿se juega la Finalissima entre Argentina y España? + Seguir en









Los cluibes de fútbol volvieron a entrenarse con cuidados extremos por la guerra en Medio Oriente. Volvió la esperanza y expectativa de que se juegue la final entre Argentina y España.

Qatar levantó el paro del fútbol: ¿se juega la Finalissima entre Argentina y España?

La novela de la Finalissima sumó un nuevo capítulo. Tras ser suspendida por la Asociación de Fútbol de Qatar y que se especulen varias sedes alternativas, el país del Medio Oriente anunció que levantó el paro de la actividad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, el fútbol oficial en Qatar retornará once días después de que la Federación suspendiera todas las competiciones en su territorio debido a la inestabilidad en la región por el conflicto bélico.

El país donde Argentina se consagró campeón delundo se mantiene firme en poder recibir la próxima edición del torneo que reúne a los campeones de América y Europa.

Argentina España.jpg La reapertura paulatina del espacio aéreo y el regreso de las competiciones nacionales fueron argumentos que utilizó en una breve reunión con UEFA para certificar la posibilidad de recibir la Finalissima entre Argentina y España el 27 de marzo.

Este martes habrá un cónclave bilateral entre Conmebol y UEFA para tomar un decisión final, ya que no se puede dilatar más la decisión: sólo restan 18 días para la disputa de la esperada final.