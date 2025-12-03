Huracán confirmó el regreso de Diego Martínez como entrenador + Seguir en









El DT volverá al "Globo" después de haber terminado su primer ciclo de manera abrupta para irse a Boca en 2023.

Diego Martínez volverá a Huracán para dirigir la próxima temporada. @CAHuracan

Tras la salida de Frank Darío Kudelka, Huracán anunció que el nuevo director técnico del club será Diego Hernán Martínez, que volverá al equipo de Parque Patricios después de interrumpir de manera abrupta su contrato en 2023 para ir a Boca.

El “Quemero” oficializó la noticia junto a una fotografía del entrenador y una descripción detallada de los primeros pasos que dará en su regreso a Parque Patricios.

En el texto publicado en redes sociales, desde el club informaron: “El técnico estará en el inicio de la pretemporada del plantel profesional este jueves en La Quemita”. Huracán agregó: “Una vez finalizada la práctica, por la tarde se terminará de sellar el contrato que lo unirá al club hasta junio de 2027”. La presentación oficial del entrenador será el próximo viernes.

Diego Martínez volverá a Huracán para concluir su ciclo inconcluso y devolverle continuidad al equipo En este ciclo, Martínez buscará cerrar la etapa que dejó inconclusa en 2023, cuando decidió aceptar la oferta de Boca Juniors y dejar el club de manera abrupta. Esta decisión, sobre todo por la forma de la salida, generó malestar en parte de la dirigencia y entre los hinchas.

De todas formas, su paso por el “Xeneize” no tuvo la continuidad esperada y dejó al entrenador nuevamente en el mercado, lo que allanó el terreno para un reencuentro con Huracán, donde siempre había dejado una buena impresión futbolística.

Ahora, su desafío pasa por reordenar a un equipo que llega de temporadas irregulares y que necesita recuperar identidad, contundencia y estabilidad para volver a competir en los primeros planos del torneo local. La dirigencia, por su parte, considera que Martínez es la pieza adecuada para reiniciar un ciclo a largo plazo, apoyado en su idea de juego y en un proyecto que busca sostenerse más allá de los resultados inmediatos. Con la firma hasta 2027, Huracán apuesta fuerte a su nuevo entrenador.