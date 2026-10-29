Hat-trick de Cristiano Ronaldo después de ganar el BOAT: cuánto le falta para llegar a los 1.000 goles + Agregar ámbito en









El delantero portugués sigue con una gran racha goleadora y en tan solo 15 minutos logró meter tres goles para la victoria en Arabia Saudita. Además, en la previa le agradeció a sus fanáticos por votarlo en el “Balón de Oro de Todos los Tiempos”.

Cristiano Ronaldo, a 15 goles de los 1.000.

Cristiano Ronaldo metió tres goles en la victoria de este jueves por la tarde del Al-Nassr contra el Al-Kholood, por 5 a 3. En tan solo 15 minutos, y con el partido igualado a dos, el astro portugués pudo sellar su hat-trick y está cada vez más cerca de llegar a los mil goles en su carrera.

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Sin ir más lejos, a Cristiano le faltan tan solo 15 anotaciones para convertirse en el primer jugador de la historia en conseguir esta marca con goles oficiales. Si bien existe el mito de que Pelé superó la barrera, la realidad es que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) determinó que hay varios goles que se cuentan de las fuerzas formativas. Después de un minucioso análisis, resolvieron que el brasileño tiene un total de 754 tantos.

Cristiano Ronaldo, imparable con el Al-Nassr. X Cristiano, hat-trick y cada vez más cerca del objetivo Durante el primer tiempo en la cancha del Al-Nassr, “CR7” no gravitó lo suficiente como para poder aportar goles al equipo, aunque no necesitaron de su ayuda. A los 16 minutos comenzaron perdiendo, pero pudieron darlo vuelta con los tantos de Angelo y Sadio Mané. A 2 minutos del final de la primera parte, los visitantes consiguieron el empate parcial por 2 a 2.

Una vez en el complemento, Cristiano demostró por qué ganó el BOAT este miércoles. El primero de su cuenta personal llegó a los 66 minutos, tras un gran pase de Joao Félix que lo dejó solo para definir empujando el balón hacia el arco rival.

! #_ | #__ https://t.co/Ywjg5sAJzO — (@thmanyahsports) October 29, 2026 El tercer gol de Cristiano Ronaldo. Seis minutos más tarde, con otra asistencia de Félix, Ronaldo se suspendió en el aire y con un gran cabezazo puso el 4 a 2 parcial. Finalmente, luego de que el Al-Kholood descuente, el portugués apareció a los 81 minutos para confirmar el hat-trick. Sadio Mané se fue mano a mano con el arquero rival, asistió al luso para que la empuje y sentencie el 5 a 3 final.

De esta manera, además de estar más cerca de los 1.000, el equipo del “Bicho” se ubicó en la primera posición de la liga saudí con 28 puntos, la misma cantidad que tiene el Al-Qadsiah aunque con un partido menos. La reacción de Cristiano Ronaldo tras ganar el BOAT El miércoles por la tarde se confirmó que el nuevo premio otorgado por France Football, denominado BOAT, se lo llevó Cristiano Ronaldo luego de que los fanáticos hayan votado masivamente a su Balón de Oro de 2012 como el “Mejor de Todos los Tiempos”. Cristiano Ronaldo fue anunciado como el ganador del BOAT, el Balón de Oro de Todos los Tiempos. Este jueves, el astro portugués le agradeció a las personas que lo votaron mediante sus redes sociales: “¡El fútbol pertenece a los hinchas! Gracias a todos los fans de todo el mundo, el Balón de Oro de todos los tiempos también es de ustedes”, aseguró. Lo curioso de la nueva iniciativa de la revista francesa es que para que se validara cada voto había que pagar €1. Según los datos que compartieron, 5009 personas votaron más de una vez. 44 personas votaron entre 10 y 26 veces; 300 personas votaron entre 5 y 9 veces y 4665 personas votaron entre 2 y 4 veces. A pesar de lo llamativo que resultan las cantidades, cada participación valía para ser parte del sorteo de dos butacas para la ceremonia de 2027.